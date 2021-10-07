Tatar, Saner’i kabul etti

Saner, UBP’nin 46. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Tatar’a vefa ve teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Şeref Salonu’nda yer alan görüşmede Saner’e, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ile diğer yetkililer eşlik etti.



SANER: “TATAR’DAN ALDIĞIMIZ NOKTADAN DAHA İLERİ TAŞIMAK İÇİN BÜYÜK BİR ÇABAYLA ÇALIŞIYORUZ”

UBP Genel Başkanı Ersan Saner ziyarette yaptığı konuşmada, UBP’nin 46. yıl dönümünde eski genel başkan Tatar’ı ziyaret edip, hem vefa hem de teşekkür etmek için huzurunda olduğunu söyledi.

Saner, KKTC’nin teminatı olarak kabul ettikleri UBP’yi, Tatar’dan aldıkları noktadan daha ileriye taşımak için büyük bir çabayla çalıştıklarını kaydetti.

Pandemiye ve yaşanan sıkıntılara rağmen UBP’nin tek başına iktidarının konuşulmasının, iyi işler yaptıklarını gösterdiğini ifade eden Saner, siyasi yaşama Tatar ile birlikte başladıklarını ve bugün ülkeye Cumhurbaşkanı ve Başbakan olarak hizmet verdiklerini söyledi.

Bunu genç kuşaklara mesaj olarak vermek istediğini, ülkeye ve partiye hizmet verecek gelecek kuşakları yetiştirmeyi, ülkeyi ileriye taşımayı ve bu ruhu aşılamayı amaçladıklarını belirten Ersan Saner, partinin kurucusu merhum Rauf Raif Denktaş’ı rahmetle andı, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’na sağlıklı uzun ömürler diledi, Cumhurbaşkanı Tatar’a başarılar diledi ve partiye hizmet veren herkese teşekkür etti.





Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, çok anlamlı bir ziyaret olarak nitelediği ziyaretten ötürü Saner’e teşekkür etti.Tatar, Kıbrıs Türk halkının mücadelesini sürdürdüğünü ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık, özgürlük, hürriyet ve Türkiye ile ilişkileri en iyi şekilde sürdürmek için kurulan UBP’nin, kurulmasında ve ülkenin bugünlere getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.Saner ile bu yola partide genel sekreter yardımcıları olarak beraber başladıklarını ifade eden Tatar, o dönemde yaşananları anlattı, UBP’nin tek başına iktidarını ve Türkiye ile yapılan çalışmaları anımsattı.Bugün, hükümetin tüm olumsuz şartlara rağmen Kıbrıs Türk halkının geleceğe güvenle bakabilmesini sağladığını ifade eden Tatar, Cumhurbaşkanı olarak tarafsız olduğunu amaçla bugünlere UBP ile geldiğini söyledi ve gailelerinin; ülkeyi daha iyiye taşımak geliştirmek olduğunu söyledi.Tatar, UBP’nin ülkeye her zaman olduğu gibi hizmet vermeye devam edeceğini vurgulayarak, UBP’nin 46. kuruluş yıl dönümünü kutladı, hayırlı olmasını diledi, Kıbrıs Türk halkının geleceğe güven ve refah içinde bakmaya devam edeceğini kaydetti.