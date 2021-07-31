Tatar, Saner, Topaloğlu ve Ertuğruloğlu yangın bölgesini havadan inceliyor

KARŞIYAKA’DA ORMANLIK ALANDA YANGIN…
BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ KOMİTESİ TOPLANDI
Karşıyaka köyünün güney batı kısmındaki ormanlık alandaki yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun yangın bölgesini helikopterle havadan inceliyor.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi Başkanı Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu başkanlığında toplanan Komitede yapılacak değerlendirme sonrasında çalışmalar kararlaştırılacak.
Son Güncelleme: 31.07.2021 15:24