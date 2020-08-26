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Tatar: “Sağlıkta büyük ilerleme sağlıyoruz”

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, bölge ziyaretlerine dün akşam Çatalköy ile devam etti. Tatar’a bazı bakanlar ve milletvekilleri ile partililer de eşlik etti.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:28
Tatar: “Sağlıkta büyük ilerleme sağlıyoruz”
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 UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Ersin Tatar, sağlık alanında, uzun yılar sonra bu dönemde çok önemli ilerlemeler sağlandığını söyledi.

Tatar Çatalköy ziyareti'nde yaptığı konuşmada, Çatalköy'ün her zaman “UBP'nin önemli kalelerinden” biri olduğunu belirterek, vatandaşın yoğun ilgisine teşekkür etti.

Çatalköy'de son yıllarda gelişim gözlemlediklerini aktaran Tatar, belediyenin ve başkan Mehmet Hulusioğlu'nun çalışmalarını takdir ettiğini söyledi.

Bir yanda hükümet diğer yanda da pandemiye karşı çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Tatar, halk sağlığını her şeyin üzerinde tuttuklarını vurguladı.

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Sağlıkta uzun yılar sonra bu dönemde çok önemli ilerlemeler sağlandığını kaydeden Başbakan Tatar, yapılan ve yapılacak hastane inşaatları hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Crans Montana’daki tutumunu eleştiren, Güzelyurt’u verip garantileri tartışmaya açtığını ve Rumların sıfır asker sıfır garanti istemesine yol açtığını savunan Tatar, Akıncı’nın federasyonun çöktüğünü kabul ettiğini, ardından çark ettiğini öne sürdü.

“Akıncı'nın Crans Montana sonrası aylarca kılını kıpırdatmadığını, son 2 yılda ise Rum tarafını masaya oturtmak için uğraştığını” söyleyen Tatar, Akıncı'nın “çözüm oluyor, federasyon kuruluyor” havasıyla umut pompalamaya çalıştığını kaydetti.

Tatar, “Çözümü, Kıbrıs’ta bir anlaşma olmasını elbette biz de isteriz ama nasıl bir çözüm? Önemli olan budur. Bize göre bir çözüm bizi 1974 öncesine götürmemelidir. Var olan gerçekleri esas almalıdır. Kıbrıs’ta egemen eşit iki halk vardır. Bizim için Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün devamı pazarlık konusu olamaz. Halkımızı perişan edecek toprak tavizleri vermemiz, mülkiyet düzenlemelerine evet dememiz mümkün değildir. Yönetim etkin katılımımız olmalıdır. Mutlaka 1960’ta bile var olan veto hakkımızı korumalıyız” şeklinde konuştu.

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Son Güncelleme: 26.08.2020 12:55
Anahtar Kelimeler:
Kktc SağlıkErsin Tatar
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