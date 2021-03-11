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Tatar: “Sağlık önemli, fakat yaşamın devamı, insanların istihdamı, esnafın mücadelesi ve sektörlerin açılımı kademe ve dikkat gerektiriyor”

CUMHURBAŞKANI TATAR, ÜLKEDE GÖRÜLEN COVİD-19 VAKALARININ BİRİNCİ YILINDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

11 Mart 2021 Perşembe 18:15
Tatar: “Sağlık önemli, fakat yaşamın devamı, insanların istihdamı, esnafın mücadelesi ve sektörlerin açılımı kademe ve dikkat gerektiriyor”
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CUMHURBAŞKANI TATAR, ÜLKEDE GÖRÜLEN COVİD-19 VAKALARININ BİRİNCİ YILINDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

“SÜREÇ BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE ÖZGÜVENLE YÖNETİLEREK, UMUT KORUNARAK BİRLİKTE BAŞARILACAK”
“BAŞARILI SÜRECİN DEVAMLILIĞI İÇİN HALKIMIZIN ANLAYIŞ VE FEDAKARLIKLA ALINAN TEDBİR VE KARARLARINA UYMAYA DEVAM ETMESİNİN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA BELİRTİRİM”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sağlığın önemli olduğunu, fakat yaşamın devamı, insanların istihdamı, esnafın mücadelesi ve sektörlerin açılımının kademe ve dikkat gerektirdiğini söyledi. 
Cumhurbaşkanı Tatar, sürecin birlik ve beraberlik içerisinde özgüvenle yönetilerek, umudun  korunarak birlikte başarılacağını vurguladı. 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı yazılı açıklamada ülkede görülen covid-19 vakalarının birinci yılında değerlendirmelerde bulundu.
Yeni koronavirüs ile tanışalı tam bir yıl olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Aralık 2019’da ilk kez Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgının Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilanı ile neredeyse eş zamanlı olarak KKTC’de de ilk vakanın belirlendiğini anımsattı.  

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Cumhurbaşkanı Tatar şöyle devam etti: 
“KKTC olarak bizler tam bir yıldır Covid-19 ile bilirlikte yaşamaya başladık. İlk kez 10 Mart 2020’de Alman bir turistin testinin pozitif çıkmasıyla, KKTC’nin sağlık alt yapısı ve halk sağlığı ön plana alınarak hali hazırda dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden KKTC hükümeti bir dizi kararlar ve önlemler ile kapanma yoluna gitti.
Ülkemizde ilk dalga diyebileceğimiz 10 Mart 2020- 15 Temmuz 2020 süreci Bakanlar Kurulu kararları Başbakanlık Bilim Kurulu'nun tavsiye ve Sağlık Bakanlığı kurulları, Covid-19 Koordinasyon Konseyi, Tabipler Birliği, Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Özel Hastaneler Birliği, Üniversite Hastaneleriyle tüm ilgili paydaşlarla birlikte çalışarak alınan tavsiyeler doğrultusunda halkla birlikte yönetilmiştir.”  
Başbakanlık döneminde bir yandan sağlık alt yapısının güçlendirilmesi ve ülkeye acil durum hastanesi kazandırılması için girişimlerde bulunulurken, diğer yandan da Dünya Sağlık Örgütü'ne de başvuru yapıldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de ilk dalganın mayıs ayı ortalarından itibaren yeni vaka görülmemesiyle birlikte atlatıldığını kaydetti. 
Yapımı yaklaşık 2 ay süren Acil Durum Hastanesi’nin,  15 Kasım 2020’de KKTC’nin 37’nci kuruluş yıl dönümünde  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile hizmete girdiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şöyle devam etti: 
“Dünya genelinde Covid -19 vaka sayısının 118 milyonu geçtiği şu günlerde başta Türkiye’den gelen aşılar 100 bin doz Sinovac ve AB’den gelen 10 bin beş yüz yetmiş doz aşı ile aşılamanın başladığı nadir ülkeler arasında yer alınmıştır.  
Yeni normale göre yaşamayı öğrendiğimiz bu süreçte KKTC’nin dünya ölçeğindeki yeri yakından takip edilerek değerlendirilirken, yaşanan pandemi sürecinde sağlık alanında revize edilmesi tespit edilen hususlar yapılandırıldı.  Belirlenen yeni mutasyonlar pandemi ile mücadelemizi zorlaştırmış olmakla birlikte daha da bilinçli ve kurallara uyarak yaşamayı büyük ölçüde öğrenmiş bulunmaktayız.”
Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu bir yıllık süreçte dönemin Sağlık Bakanı Ali Pilli ile şimdiki Sağlık Bakanı  Ünal Üstel’e ve tüm sağlık çalışanlarımıza büyük gayretleri için teşekkürlerimi sunar, bu başarılı sürecin devamlılığı için halkımızın anlayış ve fedakarlıkla alınan tedbir ve kararlarına uymaya devam etmesinin önemini bir kez daha belirtirim” dedi.

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Son Güncelleme: 11.03.2021 19:17
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