Tatar: “Sağlığa yatırım ve sağlık altyapısının güçlendirilmesi, dünyada önem kazandı”

TATAR: “SAĞLIĞA YATIRIM VE SAĞLIK ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ, DÜNYADA ÖNEM KAZANDI”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 22 Aralık Paramedikler Günü dolayısıyla, Adem İlkhan başkanlığındaki Kıbrıs Paramedik Derneği (Parder) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC devletinin paramediklere en iyi şekilde çalışabilmeleri için imkân sağlamasının önemine işaret ederek, paramedikleri, ayrı bir meslek olarak verdikleri hizmetlerden dolayı tebrik etti.

Pandemi dönemi nedeniyle paramediklerin yoğun çalışmalar içinde hizmetler verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, kısmi olarak eski günlere, aşının bulunmasının ardından dönülmesi temennisinde bulundu.

Sağlığa yatırım ve sağlık altyapısının güçlendirilmesinin dünyada önem kazandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, sağlık alanında halka hizmet verecek, profesyonel olarak çalışacak kişilerin ve sağlık hizmetlerinin devamı için gençlerin paramedik meslek dalında kendilerini eğitmelerinin önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, hem devlet hem de özel teşebbüs hastanelerinde acil durumlara müdahale hizmetleri veren paramediklerin önemine değindi ve çalışmalarında başarılar diledi.