Tatar, saat 17:00’de hükümeti kurma görevini Sucuoğlu’na tevdi edecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin görüş ve düşüncelerini değerlendirdiğini ve hükümeti kurma görevini bugün saat 17:00’de UBP Genel Başkanı’na tevdih edeceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, yeni hükümetin oluşumuna yönelik olarak siyasi partilerle yaptığı görüşmeleri değerlendirdi ve hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na tevdi edeceğini açıkladı.
Yeni hükümetin oluşumuna yönelik olarak dün sırasıyla YDP, DP ve HP, bugün ise CTP ve UBP ile görüştüğünü anımsatan Tatar, şöyle konuştu:
“YDP ve DP genel başkanları yapmış oldukları açıklamalarda milli mutabakat ve teknotrat hükümet oluşumunu düşündüklerini ifade ederken, HP Genel Başkanı ise yeni hükümet oluşumuna yönelik çalışmalarda yer alamayacaklarını ifade etmiştir.
UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ise açıklamalarında, her türlü görevlendirmeye saygılı olduğunu ve takdirin Cumhurbaşkanı’nda olduğunu söylemiştir”
Tatar, partilerin görüş ve düşüncelerini değerlendirdiğini ve hükümeti kurma görevini bugün saat 17:00’de UBP Genel Başkanı’na tevdih edeceğini de açıklayarak, en kısa zamanda sürecin tamamlanmasını temenni etti.