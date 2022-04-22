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Tatar, saat 17:00’de hükümeti kurma görevini Sucuoğlu’na tevdi edecek

“SAYIN ERHÜRMAN’IN YAPMIŞ OLDUĞU AÇIKLAMADA, ANAYASA’YA AYKIRI VE KABUL EDİLEMEZ ŞARTLAR ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜR”

22 Nisan 2022 Cuma 17:00
Tatar, saat 17:00’de hükümeti kurma görevini Sucuoğlu’na tevdi edecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin görüş ve düşüncelerini değerlendirdiğini ve hükümeti kurma görevini bugün saat 17:00’de UBP Genel Başkanı’na tevdih edeceğini açıkladı.  
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, yeni hükümetin  oluşumuna yönelik olarak siyasi partilerle yaptığı görüşmeleri değerlendirdi ve hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na tevdi edeceğini açıkladı. 
Yeni hükümetin  oluşumuna yönelik olarak dün sırasıyla YDP, DP ve HP, bugün ise CTP ve UBP ile görüştüğünü anımsatan Tatar, şöyle konuştu:
“YDP ve DP genel başkanları yapmış oldukları açıklamalarda milli mutabakat ve teknotrat hükümet oluşumunu düşündüklerini ifade ederken, HP Genel Başkanı ise yeni hükümet oluşumuna yönelik çalışmalarda yer alamayacaklarını ifade etmiştir.

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CTP Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman, görüşme sonrası yapmış olduğu açıklamada, Anayasa’nın ilgili hükümlerine uygun olarak yeni hükümetin oluşumuna yönelik olarak yürütülen görüşmelerle ilgili siyasi etiğe aykırı ifadelerde bulunmuştur. Sayın Erhürman’ın yapmış olduğu açıklamada Anayasa’ya aykırı ve kabul edilemez şartlar öne sürülmüştür. Buna göre, hükümeti kurma görevinin sadece Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne verilmesi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi hükümeti kuramazsa erken seçime gidilmesini istemiştir. Sayın Erhürman’ın ileri sürdüğü bu şartlar kabul edilemezdir ve bu şartlardan çıkan anlam ve sonuç CTP’nin hükümeti kurma görevini almak istemediği yönündedir.
UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ise açıklamalarında, her türlü görevlendirmeye saygılı olduğunu ve takdirin Cumhurbaşkanı’nda olduğunu söylemiştir”
Tatar, partilerin görüş ve düşüncelerini değerlendirdiğini ve hükümeti kurma görevini bugün saat 17:00’de UBP Genel Başkanı’na tevdih edeceğini de açıklayarak, en kısa zamanda sürecin tamamlanmasını temenni etti.

 

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Son Güncelleme: 22.04.2022 17:18
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