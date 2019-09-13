banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103138
ALTIN
272.848
DOLAR
5.6668
STERLİN
7.0651
EURO
6.2796
Suçunu kabul etti
SUÇUNU KABUL ETTİ
Bulduğu cep telefonunu çaldı
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
banner307
Flaş Haber
Tecavüzcü firar etti
Kapat

Tatar: “Rum–Yunan ikilisinden olumlu bir yaklaşım beklemek imkansız”

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs konusunun bir anlaşma ile sonuçlanması konusunda Rum –Yunan ikilisinden olumlu bir yaklaşım beklemenin imkansız olduğunun Rum lider Anastasiadis’in son Atina ziyareti ile yeninden ortaya çıktığına dikkati çekti.

Tatar: “Rum–Yunan ikilisinden olumlu bir yaklaşım beklemek imkansız”

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs konusunun bir anlaşma ile sonuçlanması konusunda Rum –Yunan ikilisinden olumlu bir yaklaşım beklemenin imkansız olduğunun Rum lider Anastasiadis’in son Atina ziyareti ile yeninden ortaya çıktığına dikkati çekti.

13 Eylül 2019 Cuma 14:28
Tatar: “Rum–Yunan ikilisinden olumlu bir yaklaşım beklemek imkansız”

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs konusunun bir anlaşma ile sonuçlanması konusunda Rum –Yunan ikilisinden olumlu bir yaklaşım beklemenin imkansız olduğunun Rum lider Anastasiadis’in son Atina ziyareti ile yeninden ortaya çıktığına dikkati çekti.
Başbakan Ersin Tatar yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının asla Türkiye’nin etkin ve fiili garantisiyle Doğu Akdeniz’deki haklarından vazgeçmeyeceğini, hükümetin Maraş konusunda geri adım atmayacağını vurguladı.
Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Atina ziyareti sırasında Yunan Başbakanı Kiryakos Mitsodakis’le birlikte verdiği mesajların Kıbrıs konusunun bir anlaşma ile halledilmesi bakımından son derece olumsuz olduğunu söyledi.
İkisinin de Kıbrıs konusunun çözümü için Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin sıfırlanmasını bir anlaşma için şart koştuklarını ifade eden Tatar, “Gerek Yunan Başbakanı gerekse Rum lider, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, Kıbrıs Türk halkı ve haklarını yok sayarak, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına son vermesini yeni görüşme sürecinin başlaması için bir ön şart olarak ileri sürmüşlerdir” dedi.
Tatar, Rum lider Anastasiadis’in, Maraş konusunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne taşıma tehdidinde bulunduğunu, bu söylenenlerin Kıbrıs konusunun bir anlaşma ile sonuçlanması konusunda Rum –Yunan ikilisinden olumlu bir yaklaşım beklemenin imkansız olduğunun yeniden ortaya çıkardığını vurguladı.
Başbakan Tatar açıklamasına şöyle devam etti;
“Herkes bilsin ki, Kıbrıs Türk halkının asla Türkiye’nin etki ve fiili garantisi ile Doğu Akdeniz’deki haklarından vazgeçmeyecektir.

banner317
Hükümetimizin Maraş konusunda attığı adımlardan geri adım atması da söz konusu değildir.
Kıbrıs konusuna bir çözüm bulunacaksa bu var olan gerçeklere dayalı olacaktır.
Kıbrıs’ta iki ayrı devlet, iki ayrı egemen halk vardır.
Yapılması gereken Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun ülkemize yaptığı son ziyarette olduğu gibi, egemen eşitlik temelinde bir çözüm için gereken siyasi kararları vermektir.
Kıbrıs konusunda iki halkın, iki devletin ortak bir vizyonu, hedefi yoktur. İki devletli çözümden başka gerçekçi çözüm kalmamıştır. Kıbrıs Türk tarafı olarak birlik beraberlik içinde Rum tarafının bu yola gelmesini sağlamamız lazımdır. Aksi takdirde Rum tarafı tutumunu sürdürerek bizi masada tutacak ve haklarımızı gasp etmeye devam edecektir.”

 

Son Güncelleme: 13.09.2019 17:32
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarRum Yunan Yaklaşım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmetçik Ekibi Kuşadası’nda Kıbrıs Halk Danslarını Sahneledi
Mehmetçik Ekibi Kuşadası’nda Kıbrıs Halk Danslarını Sahneledi
Mesleki Gelişim Sertifika Programları Tamamlandı
Mesleki Gelişim Sertifika Programları Tamamlandı
Kar-iş Öğrenci Taşımacılığındaki Grevini Kaldırdı
Kar-iş Öğrenci Taşımacılığındaki Grevini Kaldırdı
Mersinlik’te Karaya Vurmuş Bir Tekne Bulundu
Mersinlik’te Karaya Vurmuş Bir Tekne Bulundu
Koopbank’tan Kredi Faiz Oranı İndirimi
Koopbank’tan Kredi Faiz Oranı İndirimi
Kazakistan’dan Ve Türkiye’den Sanatçıların Eserlerinden Oluşan 5 Sergi Ydü’de Açıldı
Kazakistan’dan Ve Türkiye’den Sanatçıların Eserlerinden Oluşan 5 Sergi Ydü’de Açıldı
Eczanelerin Çalışma Saatleri... Yeni Dönemde Lefke Bölgesi Nöbet Sistemine Dahil Edildi
Eczanelerin Çalışma Saatleri... Yeni Dönemde Lefke Bölgesi Nöbet Sistemine Dahil Edildi
Barolar Birliği: “yargı Hizmetlerinin İyileştirilmesi Devletin Öncelikleri Arasına Girebilmiş Değil”
Barolar Birliği: “yargı Hizmetlerinin İyileştirilmesi Devletin Öncelikleri Arasına Girebilmiş Değil”
UKÜ’lü akademisyen, çocuğunda dikkat eksikliği olan ailelere önerilerde bulundu
UKÜ’lü akademisyen, çocuğunda dikkat eksikliği olan ailelere önerilerde bulundu
Tatar, Özev heyetini kabul etti...
Tatar, Özev heyetini kabul etti...

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim