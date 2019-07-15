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Tatar: “Rum-Yunan zihniyetinde değişiklik yok”

Tatar: “Rum-Yunan zihniyetinde değişiklik yok”

15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:48
Tatar: “Rum-Yunan zihniyetinde değişiklik yok”

15 TEMMUZ YUNAN DARBESİNİN YIL DÖNÜMÜ…

TATAR: “RUM-YUNAN İKİLİSİ, BUGÜN DE AYNI HAYAL UĞRUNA TÜM İŞ BİRLİĞİ VE ANLAŞMA ÖNERİLERİMİZİ ELİNİN TERSİYLE BİR KENARA İTİP, YANLIŞ YOLDA YÜRÜMEYİ TERCİH EDİYOR”

Başbakan Ersin Tatar, Rum- Yunan zihniyetinde değişiklik olmadığını, Enosis uğruna bugün dahi tüm anlaşma önerilerini reddettiğini kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar, Yunan cuntası ve adadaki Rum uzantıları tarafında Ada’nın Yunan olması için gerçekleştirilen 15 Temmuz 1974 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Yunan darbesinin, Rum-Yunan ikilisinin, 1960’ta kurulan ortaklık devletini 1963’te silahlı saldırıyla yıkan, Kıbrıs’ı Yunan yapma hayalinin bir ürünü olduğunu ifade etti.

Yunan darbesi ve eli kanlı EOKA’cı Nikos Samson’un Kıbrıs Helen Devleti’ni ilan ederek başına geçirmesinin unutulamaz bir olay olduğunu belirten Tatar, “Türkiye Kıbrıs Türk halkının çağrısı üzerine, Kıbrıs Türkü’nün can ve mal güvenliği için tek yanlı müdahale hakkını içeren garantörlüğünü kullanarak Kıbrıs’a müdahale etmeseydi bugün adada nasıl bir durum olacağını asla gözümüzün önünden kaçırmamalıyız. Bunları unutmamız demek, gaflete düşüp, Rum-Yunan ikilisine Kıbrıs’ı teslim etmek demektir” dedi.

“ELİNİN TERSİYLE İTİP YANLIŞ YOLDA YÜRÜMEYİ TERCİH EDİYOR”

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Rum-Yunan zihniyetinde geçen 45 yıl içerisinde herhangi bir fark olmadığını da kaydeden Tatar, “O gün Kıbrıs Türkü’nün tüm uzlaşma önerilerini sırf Enosis uğruna reddeden Rum-Yunan ikilisi, bugün de aynı hayal uğruna tüm iş birliği ve anlaşma önerilerimizi elinin tersi ile bir kenara itip, yanlış yolda yürümeyi tercih ediyor” ifadelerine yer verdi.

Kıbrıs Türk halkı olarak tarihten ders çıkararak “proaktif” adımlar attıklarını kaydeden Tatar, “En büyük gücümüzün, Devletimiz olduğunun bilinci ile hareket etmeli, bizleri ‘federal çözüm olacak’ masalı ile oyalayıp haklarımızı gasp edenlere Devletimizi ekonomik yönden güçlendirecek uluslararası alanda yerini almasını sağlayacak adımlarla gereken yanıtları mutlaka vermeliyiz” dedi.

Kıbrıslı Rumların hidrokarbon kaynaklarında ne kadar hakkı varsa, Kıbrıslı Türklerin de o kadar hakkı olduğunu kaydeden Tatar, “Yarınlarda 15 Temmuz 1974’te yaşananların benzerini yaşamak istemiyoruz. Bu nedenle, Hükümetimiz, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmeyecek, asla Rumların istediklerini gerçekleştirebilecekleri yeni bir görüşme oyununa onay vermeyecektir” dedi.

MÜZAKERELER

Müzakere sürecine de değinen Tatar, “Kıbrıs’ta yeni bir görüşme süreci başlayacaksa bu sürecin ne zaman biteceği, sonuçta bir anlaşmaya varılamazsa artık Türk tarafının önünün kesilmeyeceği, tüm çözüm şekillerinin masada olacağı üzerinde önceden uzlaşılmalıdır” dedi.

Tatar, Rum tarafının bir an önce Türk tarafının 2012’den beri masada duran hidrokarbon kaynakları konusunda ortak bir komite kurulması önerisine olumlu yanıt vermesi gerektiğini ifade etti.

Başbakan Tatar mesajında ayrıca, tüm şehitlere rahmet, tüm gazilere şükran dileklerinde bulundu.

Son Güncelleme: 15.07.2019 14:49
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