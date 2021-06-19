banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
19 Haziran 2021 Cumartesi gündemi
19 Haziran 2021 Cumartesi gündemi
Üstün zekalı kıza antidepresan
Üstün zekalı kıza antidepressan
Zafiyet Orman Dairesi’nde değil sizlerdedir!
Zafiyet Orman Dairesi’nde değil sizlerdedir!
18 Haziran 2021 Cuma gündemi
18 Haziran 2021 Cuma gündemi
banner376

Tatar: “Rum-Yunan ikı̇lı̇sı̇ Neo-Enosı̇s idealı̇nden vazgeçmelı̇“

19 Haziran 2021 Cumartesi 11:00
Tatar: “Rum-Yunan ikı̇lı̇sı̇ Neo-Enosı̇s idealı̇nden vazgeçmelı̇“
banner337

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta yaşanan gerçekleri çarpıtmaya ve dünya kamuoyunu aldatmaya çalışan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'i yanıtladı.Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ın ve bölgenin yararına olacak en gerçekçi çözüm yolunun egemen eşit iki devletin varlığına dayalı çözüm olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar açıklamasında, "Kıbrıs konusuyla ilgili müzakerelerin başlamasına yönelik  girişimler  devam ederken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in  saldırgan  ve provokatif açıklamalarını endişe  ile izlemekteyiz” dedi. 

banner341
“Sn. Anastasiadis, olumlu bir tutum izleyip, diyalog yollarını açık tutacağı yerde Türk tarafına yönelik  gerçek dışı suçlamalarda ve hakaret içerikli  açıklamalarda bulunup, olası bir müzakere sürecini   dinamitlemeye  çalışmaktadır” diyen Tatar, şöyle devam etti:

“Sn, Anastasiadis, bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi Türkiye  tarafından da  desteklenen ve uluslararası alanda da büyük yankı yaratan  egemen eşit iki devletin varlığına dayalı çözüm önerimizi 2neo- Osmanlı vizyonu' olarak nitelendirirken, Türkiye'nin Kıbrıs'ı  bir manda devletine dönüştürmek istediği yönünde de gerçek dışı açıklamalarda bulunmuştur. 


Bu suçlamalar ve gerçek dışı iddialar kabul edilemez. Kıbrıs'ta yaşanan gerçeklere baktığımızda  'neo-enosis' idealiyle, Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs'ı  Helenizmin mandası bir devlet yapmak olduğunu görmekteyiz. 1821, 1931 enosis isyanları ile 1963 Kanlı Noel saldırıları ve 15 Temmuz 1974 Rum-Yunan faşist darbesi bunun en açık ve inkar edilemez kanıtlarıdır. Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis'e tavsiyem, gerginlik yaratıcı açıklamalar  ile gerçek dışı  iddialardan vazgeçmesi  ve diyalog yolunu açık tutmasıdır. Bir kez daha belirtmek gerekir ki, Kıbrıs'ın ve bölgenin yararına olacak en gerçekçi çözüm yolu egemen eşit iki devletin varlığına dayalı çözümdür".

 

banner360
Son Güncelleme: 19.06.2021 11:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DAÜ' de yeni program
DAÜ' de yeni program
Çevre Mühendisleri Odası 1.Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı
Çevre Mühendisleri Odası 1.Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı
Feci trafik kazası: 2 yaralı
Feci trafik kazası: 2 yaralı
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı bugün yapılıyor
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı bugün yapılıyor
Hava durumu
Hava durumu
DESA City Mall AVM ‘de açılıyor!
DESA City Mall AVM ‘de açılıyor!
Saner: Hedef Temmuz’a kadar aşılı insan oranını 30 yaşa kadar indirmek
Saner: Hedef Temmuz’a kadar aşılı insan oranını 30 yaşa kadar indirmek
Tatar, Pakistan Dışişleri Bakanı ile görüştü
Tatar, Pakistan Dışişleri Bakanı ile görüştü
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, karar ve önerilerini paylaştı
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, karar ve önerilerini paylaştı
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak Antalya’da düzenlenen Diplomasi Forumu’nun açılış programına katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak Antalya’da düzenlenen Diplomasi Forumu’nun açılış programına katıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim