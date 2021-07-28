Tatar: “Rum tarafının baskılarına rağmen yüzlerce Rum TMK’ya başvuruda bulundu”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş konusunda atılan adımların insan haklarına uygun bir şekilde, mağduriyetlerin önlenmesi adına atıldığını yineleyerek, Rum tarafının baskılarına rağmen yüzlerce Rum’un Maraş’la ilgili Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvuruda bulunduğunu söyledi.

Tatar ayrıca, “Uluslararası camianın Rum-Yunan ikilisinin baskısıyla çeşitli açıklamalar yapmasına rağmen işin gerçeğine bakıldığında, Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve devlet vardır” diyerek, “Bizim devletimiz en az onların devleti kadar meşrudur” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan, Polonya ve Avusturya’da Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapmış, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Daimi Temsilcisi görevinde bulunmuş emekli Türk Büyükelçi, diplomat Kadri Ecvet Tezcan’ı kabul ederek görüştü.

Tatar, kabulde diplomat Tezcan’a hitaben, “Haklı davamızın savunulmasında sizlerin birikimi ve ilişkileri fevkalade önemlidir” diyerek, Kıbrıslı Türklerin yıllardır yürüttüğü mücadelesindeki “haklılığının her geçen gün daha da ortaya çıktığını” söyledi.

“BİZİM DEVLETİMİZ, EN AZ ONLARIN DEVLETİ KADAR MEŞRUDUR”

“Uluslararası camianın Rum-Yunan ikilisinin baskısıyla çeşitli açıklamalar yapmasına rağmen işin gerçeğine bakıldığında, Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve devlet vardır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizim devletimiz en az onların devleti kadar meşrudur” dedi.

Maraş açılımına da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş hususunda atılan adımların insan haklarına uygun bir şekilde, mağduriyetlerin önlenmesi adına atıldığını yineledi.



Tatar, Rumların eşitlik temelinde bir antlaşmaya onay vermediğine işaret ederek, 47 yıldır kapalı durumda olan Maraş’ın eski sakinlerinin Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuru yapabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının türlü baskılarına rağmen, yüzlerce Rum’un Maraş’la ilgili Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuruda bulunduğuna da dikkat çekti.Tatar, Kıbrıslı Türklerin haklı davasının dünyaya anlatılmasında Tezcan’ın yapacağı çalışmaların büyük önem arz ettiğini ifade ederek, “Anavatan Türkiye’nin desteğinin yıllardır Kıbrıslı Türklerin yanında olmasından duyduğu memnuniyeti” dile getirdi. Tatar, Kadri Ecvet Tezcan’a başarılar diledi.“CUMHURBAŞKANI TATAR’IN GÖREVE GELMESİYLE KKTC DAHA DA GÜZEL GÜNLERE ULAŞACAK”Kadri Ecvet Tezcan da Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edilmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek çalışmaları hakkında Cumhurbaşkanı’na bilgi verdi.Tezcan, Tatar’ın Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak ortaya koyduğu iki egemen devletin iş birliğine dayanan çözüm vizyonuna desteğini belirterek, KKTC’nin yaşayacağına ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın göreve gelmesiyle daha güzel günlere ulaşılacağına olan inancını dile getirdi.KKTC’nin ekonomik, kültürel anlamda hak ettiği yeri bulacağını ifade eden Tezcan, “KKTC gerçeğinin tüm dünya tarafından kabul edileceğini” de kaydetti.