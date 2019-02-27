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Tatar: “Rum isteklerimizi kabul etmiyor”

Tatar: “Rum isteklerimizi kabul etmiyor”

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:27
Tatar: “Rum isteklerimizi kabul etmiyor”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Rum liderliğinin Kıbrıs Türk tarafının üzerinde önemle durduğu, yaşamsal kabul ettiği hiç bir şeyi kabul etmeyeceğinin son Akıncı- Anastasiadis görüşmesi ile bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.
UBP Genel Başkanı Ersin Tatar yaptığı yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Rum tarafının oyalama oyunlarına kapılmaması, Kıbrıs Türk halkı ile Meclis’in çoğunluğunun talebi olan iki devletli çözümü, BM ve Kıbrıs konusu ile ilgilenen devletlerin gündemine getirmesi” çağrısında bulundu.
Tatar, iki halk arasındaki işbirliğini ileri götürecek adımları destekleyeceklerini ancak bunlar olurken, Rum tarafının hala izolasyon ve ambargolarla Kıbrıs Türkü’nün haklarını gasp etmekte olduğu, hidrokarbon kaynakları konusunda Türk tarafının tüm ortak hareket edilmesi önerilerine rağmen tek taraflı adımlar attığı gerçeğinin göz ardı edilemeyeceğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, tek çözüm formülü olarak gördüğü federasyon için Rum lider Nikos Anastasiadis’i ikna etmek adına çaba gösterirken, Rum liderin bir kez daha istediklerini tümüyle almadıkça buna yanaşmayacağını ortaya koyduğunu ileri süren Tatar, “Karşı değiliz, iki halk arasında işbirliğini artıracak adımları destekleriz ama kimse kimseyi yanıltmasın. Akıncı- Anastasiadis görüşmesinin amacı güven artırıcı önlemler değildi” dedi.
“Görüşmede Rum lider federal çözüm perspektifinden ayrılmadan desantralizasyon önerisini anlatacak, Akıncı da Türk tarafının yönetime etkin katılım ve diğer konulardaki görüşlerini bir kez daha Rum lidere anlatacaktı” diyen Tatar, nitekim öyle olduğunu, Akıncı’nın sonucu net olarak anlatmaktan kaçındığını ama Rum liderin görüşme sonrası yaptığı açıklamada ne olup bittiğini açıkça ifade ettiğini söyledi.
Tatar açıklamasına şöyle devam etti;
“Nikos Anastasiadis, yeni bir özlü diyalog için gerekli ön şartların henüz oluşmadığını vurguladı.
Rum lider çok açık bir şekilde Türk tarafının siyasi eşitlik gereği yönetime etkin katılım isteğini geri çekmesini, Türkiye’nin tek yanlı müdahale hakkını içeren garanti anlaşmasının devamından vazgeçmesini özlü diyaloğun başlaması için ön şart olarak gördüklerini yineledi.
Anastasiadis, Türk tarafı kararlarda belirleyici rol oynamak isterse her hangi bir diyaloğa girilmeyeceğini, bunu tartışma konusu bile yapmayacaklarını da sözlerine ekledi.
Anastasiadis’in bu tutumu yeni değildir. Rum lider uzun süredir bunları söylüyor ancak maalesef Sayın Akıncı bu gerçeği idrak ederek hareket etmekten kaçınıyor.
Hal böyleyken Kıbrıs Türk tarafının, Rum lider Anastasiadis’in uydusu gibi yoluna devam edemeyeceği açıktır.
Sayın Akıncı tutumunu gözden geçirmeli ve Kıbrıs Türk Halkı ile Meclis’in çoğunluğunun talebi olan iki Devletli çözümü, BM ve Kıbrıs konusu ile ilgilenen Devletler’in gündemine getirmelidir.
Rum uzlaşmazlığından kurtulmanın yolu budur.”
 

Son Güncelleme: 27.02.2019 12:29
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar
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