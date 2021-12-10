Tatar: “Resmi müzakerelere geçilebilmesi için egemenliğimizin kabul edilmesi gerekir”

CUMHURBAŞKANI TATAR’IN YENİ BM TEMSİLCİSİ STEWART’LA GÖRÜŞMESİ BİR SAAT SÜRDÜ

TATAR: “KIBRIS’TA BULUNACAK ÇÖZÜMÜN, ADİL, PRATİK, EŞİT, UYGULANABİLİR VE GERÇEKÇİ OLMASI GEREKİYOR”

STEWARD, TATAR’LA GÖRÜŞMESİNİ “MÜKEMMEL” OLARAK NİTELEDİ VE “YAPICI ÇALIŞMALARA İMZA ATMAK İSTİYORUM” DEDİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü (UNFICYP) Şefi Colin Stewart’ın yaptığı görüşme sona erdi.

Yaklaşık bir saat süren ve saat 16.00 sıralarında tamamlanan toplantı sonrası Stewart ve Tatar basına açıklamalarda bulundu.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar görüşme sonrası basına açıklamasında, olumlu bir görüşme yapıldığını ve Stewart’a Kıbrıs meselesini kısaca yeniden aktardığını söyledi.

Tatar, Kıbrıs sorununun çözümünün kolay olmadığını, iki ayrı devlet ve eşit egemenliğin Kıbrıs Türk tarafı için önemli olduğunu kaydederek, iki halkın yan yana yaşayacağı iki ayrı yapıyı içerecek bir çözümün uzun vadede hem Kıbrıslı Türk hem de Rumların yararına olacağını ifade etti.

Kıbrıslı Rumların Adayı bir Helen adası olarak görmemesi gerektiğinin altını çizen Tatar, geçmişte hiçbir sonuç vermeyen federasyon temelli çözüm uğraşlarının karşısında olduklarını, Adada Kıbrıslı Türklerin en az Kıbrıslı Rumlar kadar egemen olduğunun bilinmesi gerektiğini Stewart’a aktardıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin 1983’te kurulmuş olmasına rağmen geçmişinin daha geriye gittiğini, Kıbrıslı Türklerin 1963 ortaklık cumhuriyetinde devletin dışına atıldığını kaydederek, isim değiştirerek günümüze kadar aşama aşama gelen tüm oluşumların Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin de desteği ile Adada kendi varlığını sürdürme çabasının göstergeleri olduğunu söyledi.

14 Aralık’ta ara bölgedeki resepsiyonda Rum lider Anastasiadis’le bir araya geleceklerini hatırlatan Tatar, “Resmi müzakerelere geçilebilmesi için egemenliğimizin kabul edilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Federasyona hapsedecek veya tek üniter devlet içerisinde Kıbrıslı Türklere baskı yapılacak bir çözümün kabul edilemeyeceğini vurgulayan Tatar, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Stewart’a Kıbrıslı Türklere uygulanan tüm haksızlıkları da anlatma fırsatı bulduğunu da ifade etti.

Kıbrıs’ta bulunacak çözümün, adil, pratik, eşit, uygulanabilir ve gerçekçi olması gerektiğini de kaydeden Tatar, komitelerin yaptığı faydalı işleri de Özel Temsilciye aktardıklarını ve bu konularda yapıcı projeler için katkıda bulunacaklarını ilettiklerini de söyledi.

Tatar, bir soruya karşılık Türkiye ile KKTC’nin pozisyonunun egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü konusunda aynı olduğunu söyledi ve BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs sorununun içine çekilmeye çalışılması durumunda bunun bir haksızlık olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, başka bir soruya karşılık da Rum lider Anastasiadis’in Cenevre ve Brüksel’de masaya getirdiği bazı güven yaratıcı önlemlerin Kıbrıslı Türklerin egemenliğini rahatsız edecek derecede olmasından dolayı kabul edilemez olduğunu kaydetti ve bunlara evet demenin mümkün olmadığını sözlerine ekledi.

STEWART: “YAPICI ÇALIŞMALARA İMZA ATMAK İSTİYORUM”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü (UNFICYP) Şefi Colin Stewart da açıklamasında, Adaya yeni ayak basmasından dolayı Cumhurbaşkanı Tatar tarafından sıcak bir karşılamayla karşılandığını anlatarak, Kıbrıs’ta iki taraf arasında yapıcı çalışmalara imza atmak istediğini belirtti.

Stewart, Salı akşamı düzenlediği resepsiyona davet ettiği Tatar’dan olumlu yanıt gelmesini de memnuniyetle karşıladığını söyleyerek, iki liderin bir araya geleceği bu sosyal etkinliğe Covid-19 pandemisi dolayısıyla sınırlı sayıda davet yaptıklarını da ifade etti.

“MÜKEMMEL GÖRÜŞME”

Tatar’la bugün yaptığı görüşmeyi “mükemmel” olarak niteleyen Stewart, Cumhurbaşkanının görüşlerini dinlemenin kendisi için gerekli olduğunu kaydetti.

Stewart, Kıbrıs Rum kesiminin sözde beşinci parselde uluslararası şirketlere doğal gaz arama izni vermesi konusundaki soruyu da “Kıbrıs’ta daha yeni olduğunu, bunun hakkında şu an yorum yapmasının uygun olmayacağını” söyleyerek yanıtladı.