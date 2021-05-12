Tatar RES-BİR yönetimini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Salih Kayım başkanlığındaki Restorancılar Birliği (RES-BİR) yönetimini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, pandemi koşulları nedeniyle düzenlenen yeme içme ve eğlence sektörünün çalışma saatleri konusunda vakaların azalması ve ülkenin ekonomisi göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesini talep eden RES-BİR yönetimi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a konu ile ilgili görüşlerini içeren mektup verdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilgili makamlarla istişare içinde konunun değerlendirilerek gerekenin yapılması için elinden geleni yapacağını söyledi.