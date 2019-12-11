Tatar: “Protokol 2020'de mutlaka“

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye'yle protokol konusunda kendilerinin üç yıllık protokol önerdiğini, Türkiye'nin ise birer yıllık protokoller önerdiğini ve bu konudaki görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

3 yıllık bir çerçeve anlaşması yapılabileceğini, ancak her yıl bir protokol imzalanması gibi bir çalışma yapılabileceğini anlatan Tatar, protokolün 2020 yılı içinde mutlaka imzalanacağını, bürokratlarının taslak protokolü hazırlayarak, karşı tarafa iletildiğini ifade etti.

TÖRE

Başbakanlık bütçesi görüşmeleri sırasında söz alan UBP Milletvekili Zorlu Töre, kötü alışkanlıkların topyekûn mücadeleyi gerektiren bir mücadele olduğunu, devlet, hükümetin daha etkin çalışmalar yürütülebileceğini, sadece Denetimli Serbestlik Yasası'nın bu konuda yetersiz kaldığını kaydetti.

Satıcılara "cinayet işliyor suçlaması” getirilmesi gerektiğine işaret eden Töre, uyuşturucu konusunda herkesin çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Dış politika konusunda hükümetin attığı adımlara değinen Töre, Maraş’ın açılması konusunda atılmaya çalışılan adımların doğru yaklaşımlar olduğunu dile getirdi.

Maraş’ın bunca yıl atılı kalmasının doğru olmadığını anlatan Töre, Kıbrıs Türk halkının 1878’den 1974’e kadar uğradığı büyük kayıplar olduğuna işaret etti.

Maraş’ın Vakıflar İdaresi’ne ait olduğunu söyleyen Töre, Kıbrıs Türk halkı ve Vakıflar İdaresi’nin uğradığı mağduriyetlere dikkat çekti ve bunların herkesçe dile getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kıbrıslı Türklerin verdiği yaşam mücadelesine değinen Töre, Vakıfların ulusal mücadelede çok yer tutuğunu, vakıfların haklarını savunacağına, aksini yapanları kınadığını söyledi.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları konuşmasında, Doğancı’dan Petre’ye giden yolda bulunan su kuyularının kimin olduğunu ve bu kuyulara izinleri kimlerin verdiğini sordu.

Türkiye ile imzalanacak protokole değinen Hamzaoğluları, hükümetin kendi ayakları üzerinde duracak politikayı üretmesi gerektiğini söylediğini, bundan memnuniyet duyduğunu belirtti ve TC ile ilişkilerin daha doğru bir bandın üzerinde olması gerektiğine inanç belirtti.

Türkiye’den 130 milyonun gelmesi için neye imza atılacağını öğrenmek istediğini söyleyen Hamzaoğluları, 9 yıldır bitirilemeyen İskele-Çayırova-Bafra yolunun protokolde olmamasını eleştirdi. Hamzaoğluları, bu yolun ne zaman yapılacağını da sordu.

TATAR

Konuşmalar ardından eleştirileri yanıtlamak üzere söz alan Başbakan Ersin Tatar, Başbakanlığın bütün hükümetten sorumlu olduğunu kaydetti.

Tatar, "Meclis çatışı altında, birbirimizle görüşlerimizi paylaşmak ve görüşlerden faydalanmak da bir erdemdir" diyerek, Genç Tepe Parkı konusunda kaynak noktasında gerekli ayarlamalar ve aktarmalarla gündeme getirilmesini Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’ndan talep ettiğini belirtti.

Devlet Planlama Örgütü ve Devlet İstatistik Dairesi’nin son yapılan çalışmalarla ayrıldığını belirten Başbakan Tatar, “input-output” konusunda ilgili daireye talimatı verdiğini ve bu konuda yapılan çalışmaları anlattı.

Maraş konusunda, hükümetin duruşunun belli olduğunu belirten Başbakan Tatar, 45 yıl sonra hala bir anlaşma olmadığına göre, ne kadar daha kapalı olacağı düşüncesiyle bir adım atıldığını söyledi.

Taşınmaz Mal Komisyonu’na kaynak yaratılması için bir talimat verdiğini, eski sakinleri de dahil olmak üzere, Vakıflar İdaresi de dahil geri gelmesi şartıyla bir düzenleme yapılması yönünde çalışma yapıldığını anlatan Başbakan Tatar, bunun uluslararası hukuka aykırı olmayacak şekilde yapılacağını kaydetti.

Herhangi bir sözleşmeli personel alınma durumu olmadığını belirten Başbakan Tatar, 4 kişinin geçmiş hükümet döneminde, 4 kişinin de kendi hükümetleri döneminde alınan personel olduğunu, hayat pahalılığı artışı ile de böyle bir rakamın ortaya çıktığını kaydetti.

"BİZ ÜÇ, KARŞI TARAF BİRER YILLIK PROTOKOL ÖNERDİ"

TC ile protokol konusuna da değinen Başbakan Tatar, kendilerinin 3 yıllık protokol önerdiğini, karşı tarafın da bir yıl bir yıl olarak önerdiğini, dolayısıyla bu konudaki görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

3 yıllık bir çerçeve anlaşması yapılabileceğini, ancak her yıl bir protokol imzalanması gibi bir çalışma yapılabileceğini anlatan Tatar, 2020 yılı içinde bu protokolün mutlaka imzalanacağını, bürokratlarının taslak protokolü hazırlayarak, karşı tarafa iletildiğini anlattı.

Tüm sorunların üstesinden gelmek için her türlü çalışma içinde olduklarını vurgulayan Başbakan Ersin Tatar, tüm ziyaretlerin ve yapılan TV programlarının KKTC’nin faydası için yapıldığını kaydetti.

Döviz konusunda yaptığı değerlendirmelerde ise bir iktisatçı olarak devalüasyon riskinin olmadığını düşündüğünü, bir istikrar sağlandığını, onun bu şekilde devam edeceğini düşündüğünü dile getirdiğini anlatan Başbakan Tatar, bu sebeple de bundan sonraki dönemde bir zam beklentisi içinde olmadıklarını söyledi.

"DEMOKRASİDEN YANAYIZ"

BRTK’daki demokrasi eleştirilerini de yanıtlayan Tatar, kendilerinin görüşlerinin demokrasiden yana olduğunu dile getirerek, herkesin çıkıp görüşünü dile getirebildiğini kaydetti.

KKTC’de ifade özgürlüğü konusunda bir sıkıntı olduğunu düşünmediğini belirten Tatar, KKTC’de demokrasi zenginliğinin devam ettiğini belirtti.

"MİLLİ GELİR 13-15 BİN DOLAR"

Kişi başına düşen milli gelirin 15 bin dolar civarında olduğunu, zaman zaman 13 bin dolar civarına düştüğünü ifade eden Başbakan Tatar, ekonomi tamamen kayıt altında olsa bunun daha da farklı olabileceğini söyledi.

Spor Dairesi Müdürü konusundaki eleştirileri de yanıtlayan Başbakan Tatar, kendilerine bağlı bir daire olmasına rağmen, HP tarafından müdür atanması konusunda hiçbir sıkıntıları olmadığını kaydetti.

Suç gelirlerinin aklanması konusunda bir yasa çalışmaları olduğuna da değinen Başbakan Tatar, kredi veren kooperatiflerle ilgili bir takım çalışmaları da olduğunu anlattı.

Başbakan Ersin Tatar, Kamu Görevlileri Yasası konusunda talimatları ile bu konuyu ileriye taşımaya çalıştığını ifade ederek, iki ortak arasında bazı fikir ayrılıkları bulunduğunu, bunların giderilmesi için çalışmaları sürdürüldüğünü söyledi.

"HALKIN KENDİ KENDİNİ YÖNETEBİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetebilmesi için çalıştıklarını ifade eden Başbakan Tatar, bu ülkenin gerçekleri içinde Türkiye ile ilişkilerin en iyi şekilde olması için gayret ettiklerini ve edeceklerini kaydetti.

AMATEM’in temelinin önümüzdeki günlerde atılacağına işaret eden Başbakan Tatar, imar planı meselesinin geçmiş hükümet döneminde başlayan bir çalışma olduğunu, UBP kanadı olarak bir komite oluşturduklarını, bir takım çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Bu konuda imza atıp atmayacağını partisine soracağını söyleyen Başbakan Tatar, bu işin kolay olmadığını, bu konunun çok sayıda insanı etkileyeceğini, bu konuyu enine boyuna değerlendireceklerini kaydetti.

Başbakan Tatar, bu konuda kimsenin kendilerine bir dayatma yapamayacağını, kendi kararlarını kendilerinin vereceklerini vurguladı.

BRTK bütçesinin ayrı olduğunu, emekliye çıkanların yerine, kurumun yoluna devam edebilmesi için Yönetim Kurulu'nca kısa vadeli bir sözleşme ile personel alımına gidildiğini anlatan Başbakan Tatar, bu konuda gereğinin yapılması için de Maliye Bakanlığı'na talimat verdiğini aktardı.

DENKTAŞ

Yeniden söz alan DP Milletvekili Serdar Denktaş, konuşmasında eleştiri yapmadığını, sadece önerilerde bulunduğunu kaydetti.

Denktaş, “sadece çalışmalar devam ediyor” demenin bu ülkenin devamı için yeterli olmadığını söyledi.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da yeniden söz alarak, sel taşkın projesi konusunda yanıt alamadığını, Taşınmaz Mal Komisyonu ile kaynak yaratma çalışmasının devam edeceğinin söylendiğini, ancak Taşınmaz Mal Komisyonu’nun süresinin uzatılması konusunun hükümet tarafından atlandığını vurguladı.

Başbakan Tatar'ın sorulan soruların yüzde 90’ına çalışmaların devam ettiğini söylemesini eleştiren Erhürman, Tatar’dan daha açıklayıcı bilgiler beklediklerini dile getirdi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ise Taşınmaz Mal Komisyonu ile ilgili bugün çalışmanın yapıldığını ve günü gelmeden konuyu sonuçlandıracaklarını söyledi.

Konuşmalar ardından, Başbakanlık'ın 2020 Mali Yılı Bütçesi oylanarak, oy çokluğu ile kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu daha sonra Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçesini görüşmeye başladı.