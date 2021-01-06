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Tatar: “Posta Dairesi dünya ile ilişkilerde büyük öneme sahip”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Posta Dairesi’nin Kıbrıs Türkü’nün dünyayla ilişkilerinde büyük öneme sahip olduğunu belirterek, posta pulları sayesinde ülkenin tanıtımına yapılan katkıya işaret etti.

06 Ocak 2021 Çarşamba 17:30
Tatar: “Posta Dairesi dünya ile ilişkilerde büyük öneme sahip”
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TATAR: “POSTA DAİRESİ DÜNYA İLE İLİŞKİLERDE BÜYÜK ÖNEME SAHİP”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Posta Dairesi’nin Kıbrıs Türkü’nün dünyayla ilişkilerinde büyük öneme sahip olduğunu belirterek, posta pulları sayesinde ülkenin tanıtımına yapılan katkıya işaret etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Posta Dairesi’nin 57’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Posta Dairesi Müdürü Hasan Şentürkler ve beraberindeki heyeti kabul ederek, görüştü.

Posta Dairesi’nin 6 Ocak 1964 tarihinde çok zor koşullarda ve büyük emekler sonucu kurularak hizmete başladığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, dairenin Kıbrıs Türkü’nün dünyayla ilişkilerinde büyük öneme sahip olduğunu dile getirerek, posta pulları sayesinde ülkenin tanıtımına yapılan katkıya dikkat çekti.

Posta Dairesi’nin kurulduğu günden bugüne hazırladığı pulların tüm dünyada kabul gördüğüne bizzat şahit olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, pulların çok sayıda önemli koleksiyoncuların koleksiyonlarında yer aldığını belirtti.

“KKTC EGEMEN BİR DEVLET”

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KKTC’nin egemen bir devlet olduğuna, dünyaya tanıtılmasında kurumların başarılarının önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Posta Dairesi’nin başarıları bu anlamda oldukça önemlidir” diye konuştu.

Posta Dairesi’nin kurulmasının milli mücadele yıllarındaki gerekliliğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dairenin, günümüzdeki iletişim çağında, çağın ve ülkenin koşullarına ayak uydurduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Posta Dairesi’nin, hizmet verdiği tüm alanlarda gelecekte de büyük başarılara imza atacağına inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Posta Dairesi’nin kuruluşundan bugüne kuruma hizmet verenleri tebrik ederek, hayatta olmayan daire çalışanlarına rahmet diledi.

Tatar konuşmasında, Kıbrıs konusuna da değindi. Gelinen aşamanın Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe ve iş birliğine dayalı iki devletli bir çözümü gerektirdiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Anavatan Türkiye’nin tam desteğini her zaman arkasında hissettiğinin altını çizerek, gelecekte de KKTC devletinin yaşayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, verilen tüm uğraşın KKTC’yi daha güçlendirip yüceltmek adına olduğuna dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ersin TatarPosta DairesiPosta Dairesi Müdürü Hasan Şentürkler
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