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Tatar: “Bu uyuşturucu illetinden kurtulmak için hep birlikte mücadele vermeliyiz... Sigarayı da bırakın“
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Tatar: "Polisi göreve davet ediyorum"

Tatar: "Polisi göreve davet ediyorum"

10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:56
Tatar: "Polisi göreve davet ediyorum"

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE MEDYA VE İLETİŞİMİN ROLÜ ÇALIŞTAYI...

BAŞBAKAN TATAR: "BU UYUŞTURUCU İLLETİNDEN KURTULMAK İÇİN HEP BİRLİKTE MÜCADELE VERMELİYİZ" 

“BU KÜÇÜK ÜLKEDE BU İLLETLE MÜCADELE DAHA KOLAY OLMALI

"SİGARA RAKAMLARI DA BENİ ÜRKÜTTÜ. DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDEYİZ. VAZGEÇİN, BIRAKIN BU SİGARAYI"

TÖRE: "UYUŞTURUCU TACİRLERİ ÇOKLU CİNAYETTEN YARGILANMALI”
Girne, 10 Temmuz 19 : Başbakan Ersin Tatar, uyuşturucu illetinden kurtulmak için devlet hükümet toplum ve medyanın hep birlikte mücadele vermesi gerektiğini vurguladı. 
Tatar, sigara ve alkolün de insan sağlığı açısından zararlarına işaret ederek, vatandaşlara "sigarayı bırakın" çağrısında bulundu. 
Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonunun düzenlediği "Bağımlılıkla Mücadelede Medya ve İletişimin Rolü Çalıştayı" açılış töreni yapıldı. 
Başbakan Ersin Tatar, açılışta yaptığı konuşmada, çalıştayı düzenleyen komisyonu kutlayarak, komisyonun bağımlılıkla mücadelede önemli bir görev üstlendiğini belirterek, hükümetin komisyonun çalışmalarına tam destek olacağını söyledi. 
Tatar, gençliğe sahip çıkmak adına önemli görevler üstlenen komisyona başarılar dileyerek, toplumda duyarlılık artmasına rağmen rakamlardaki artışın kendisini ürküttüğünü kaydetti. 

“BU İLLETİ AZALTMAK GÖREVİMİZDİR”
Komisyonun çalışmalarına değer verdiklerini, önemli olanın netice almak olduğunu belirten Tatar, şöyle devam etti:
"Gençlerin esenliği için bu illet nasıl artıyor dağıtılıyor bulunmalı. Bu rakamlar nasıl, neden yükselir, sebebi ne, geri kalmış bölgelerde nasıl artıyor, fakirlik mi, eğitim düzeyi mi. Çalıştayın sonuçlarını önemseyeceğiz. Gereken duyarlılık ve hassasiyeti göstereceğiz. Aile eğitimi, toplum duyarlılığı ve medya ile birlikte çalışmalar yapmak ve bu illeti azaltmak görevimizdir. 
Nasıl bu illet ülkemize gelmeye devam ediyor. Güvenlik önlemlerimize rağmen nasıl geliyor, polis ve tüm birimlerle bu konuda seferberlik başlatmalıyız. 

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Eğitimde, okulda, aile içinde bu illetin zararı anlatılmalı. Öğretmenlere ailelere büyük görevler düşüyor. Altyapı güvenlik tedbirleri artırılmalı. Devlet denetimleri artırmalı. 
Medya bu illeti Afişe etmek değil kurtulmak için destek vermeli."

“BU KÜÇÜK ÜLKEDE BU İLLETLE MÜCADELE DAHA KOLAY OLMALI. POLİSİ GÖREVE DAVET EDİYORUM"
Tatar, çalıştayın sonucunda ortaya çıkacak sonuçlara destek vereceklerini ifade ederek, "KKTC dünyanın en güzel ülkelerinden biri, bu küçük ülkede bu illetle mücadele daha kolay olmalı. Polisi göreve davet ediyorum" dedi. 

"SİGARADA DÜNYA ORTALAMASI ÜZERİNDEYİZ. VAZGEÇİN, BIRAKIN BU SİGARAYI"
Tatar, sigara rakamlarının kendisini ürküttüğünü de belirterek, "Sigarada dünya ortalaması üzerindeyiz. Vatandaşlarımıza sesleniyorum; vazgeçin bırakın bu sigarayı" dedi.
Tatar, “Sigaradan vazgeçin. Hiçbir faydası yok, zararlı. Bu çağda hala sigara içenin aklına şaşarım. İçer içer bypass olunca bırakır. İçme de bypass’a gerek kalmasın” şeklinde konuştu.
 

TÖRE: "UYUŞTURUCU TACİRLERİ ÇOKLU CİNAYETTEN YARGILANMALI”
Meclis Başkanı Vekili Zorlu Töre de, uyuşturucu sigara alkolün kötü alışkanlıklar olduğunu belirterek, çeşitli hastalıklar yaşamadan özellikle sigara ve alkolün bırakılması gerektiğini söyledi. 
Töre, uyuşturucu kullanımındaki artışın önlenmesi gerektiğini ifade ederek, "Uyuşturucu Tacirleri çoklu cinayetten yargılanmalı. Bağımlılıkta Rehabilitasyon önemli. Çünkü bağımlı insanlar masum insanlardır. Gençlerimiz çiçeklerimiz solmasın, uyuşturucu illetine karşı gençlerimize sahip çıkmalıyız. 
Medya da gençlerimi toplumdan dışlamamalı, bu tip haberler yapmamalı dikkatli olmalıdır. Esas suçlu ortamdır, tacirlerdir. Gerekli önlemleri almalıyız. Gözü kör olsun bu tacirlerin. Tacirlikten kazandıkları paralarla hayır etmesinler." diye konuştu. 

Son Güncelleme: 10.07.2019 13:41
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