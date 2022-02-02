banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar, PCR test sonucunun “pozitif” olduğunu açıkladı
Tatar, PCR test sonucunun “pozitif”...
Ehliyetsiz sürücü Gönyeli’de dehşet saçtı
Trafik kazası
“Ben tatildeyim annemi lütfen gömüverin…”
“Ben tatildeyim annemi lütfen gömüverin…”
Lefkoşa ve Girne’de uyuşturucu operasyonu
10 kişi tutuklandı
Kalbine yenildi
Kalbine yenildi
banner404

Tatar, PCR test sonucunun “pozitif” olduğunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve nezle benzeri semptomların görülmesinin ardından yaptırdığı PCR test sonucunun “pozitif” olduğunu açıkladı.

02 Şubat 2022 Çarşamba 10:45
Tatar, PCR test sonucunun “pozitif” olduğunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Tatar, sosyal medya paylaşımında, “Burun tıkanıklığı, akıntısı ve de nezle benzeri semptomların görülmesinin ardından yaptırdığım PCR test sonucumun pozitif olduğunu öğrenmiş bulunuyorum” dedi. 

banner341
Genel durumum iyi olduğunu ve kendini izole ettiğini ifade eden Tatar, şunları kaydetti:

“Her zaman belirttiğim gibi Sağlık Bakanlığı ve uzmanlarımızca açıklanan tedbirlere harfiyen riayet ederek aşımızı olalım. Birlik ve dayanışma içerisinde bu salgını en kısa süre içerisinde atlatacağımıza inancım tamdır. Geçmiş olsun dileklerini gönderen ve iletmekte olan değerli halkıma teşekkür ediyorum.”

banner360
Son Güncelleme: 02.02.2022 11:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Ben tatildeyim annemi lütfen gömüverin…”
“Ben tatildeyim annemi lütfen gömüverin…”
Ehliyetsiz sürücü Gönyeli’de dehşet saçtı
Ehliyetsiz sürücü Gönyeli’de dehşet saçtı
Tatar: “Özel temsilci (Special Envoy) atanma konusunda tıkanıklık var”
Tatar: “Özel temsilci (Special Envoy) atanma konusunda tıkanıklık var”
Tatar, Stewart’ı kabul etti
Tatar, Stewart’ı kabul etti
2 Ölüm 601 yeni vaka!
2 Ölüm 601 yeni vaka!
Başsavcılık, Bulut Akacan’ın iddialarına ilişkin açıklamada bulundu
Başsavcılık, Bulut Akacan’ın iddialarına ilişkin açıklamada bulundu
Lefkoşa Kaymakamlığı'ndan alkollü içki satış ruhsatını yenilemek isteyenlere duyuru
Lefkoşa Kaymakamlığı'ndan alkollü içki satış ruhsatını yenilemek isteyenlere duyuru
Covid-19 bir can daha aldı
Covid-19 bir can daha aldı
Otellerdeki doluluk oranı 2021’de yüzde 26.8’e yükseldi
Otellerdeki doluluk oranı 2021’de yüzde 26.8’e yükseldi
BKP: “Silahlı saldırı ve iddialar soruşturulmalıdır”
BKP: “Silahlı saldırı ve iddialar soruşturulmalıdır”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim