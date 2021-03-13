Tatar: “Özveriyle ortaya konan sağlık mücadelesi ve dayanışma takdire şayan”

CUMHURBAŞKANI TATAR’IN 14 MART TIP BAYRAMI MESAJI

“NÜFUSUN YAKLAŞIK YÜZDE 15’İ AŞILANDI.. BU ORANLA DÜNYADA İLK 10 ÜLKE ARASINDAYIZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, salgın döneminde KKTC’de özveriyle ortaya konan sağlık mücadelesi ve dayanışmanın takdire şayan olduğunu belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle nüfusun yaklaşık yüzde 15’i aşılandı. KKTC bu oranla dünyada ilk 10 ülke arasında” dedi.

Tatar, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Tatar, mesajda, tıp doktorluğu mesleğinin, üniversitedeki eğitim süreciyle ile başlayarak sürekli yenilenmeyi mecbur kılan, bilimsel, sosyal ve teknolojik gelişmeleri izleyerek araştırmaların merkezinde olmayı gerektiren bir meslek olduğu, tüm dünyanın içinden geçmekte olduğu Covid 19 salgını sürecinde bir kere daha gözler önüne serdiğini kaydetti.

Covid 19 salgınının tıbbın büyük öneminin hatırlanmasına vesile olduğunu ifade eden Tatar, şöyle devam etti:“Tüm sağlık çalışanları başta olmak üzere, halkımızın, bu süreçte özveriyle ortaya koydukları sağlık mücadelesi ve dayanışma takdire şayandır. Bilim insanlarının tanı ve tedavi amaçlı geliştirdikleri yöntemlerin uygulanmasıyla KKTC’de de pandemi mücadelesinde önemli yol kat edilmiştir. Türk doktorları ve diğer sağlık çalışanlarının tıp bilimini yönlendiren gelişmelere kimi zaman öncülük edip kimi zaman da doğrudan büyük katkı sağladığında bu süreçte gururla şahit olduk.”

HALKIN YÜZDE 15’İ AŞILANDI

Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülke arasından 50 ülkede eş zamanlı Covid 19 aşısı yapılmaya başlandığını kaydeden Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle KKTC de bu 50 ülkeyle aynı anda aşı programında yer almıştır. Nüfusun yaklaşık yüzde 15’i aşılanan KKTC, bu oranla dünyada ilk 10 ülke arasındadır” dedi.

Sağlıklı yaşam her bireyin en temel hakkı olduğu gibi kaliteli sağlık hizmetleri günümüzde çağdaşlığın bir göstergesi olduğunu ifade eden Tatar, “Bu bağlamda, ülkemizde son 1 yılda, sağlık alanında yapılan global ölçekteki altyapı yatırımları, kamusal sağlığın gelecekteki teminatı niteliğindedir.

14 Mart Tıp Bayramı’nda, kendisini insanlık sağlığına adayan tüm doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımıza şahsım ve vatandaşlarım adına bir kez daha teşekkürlerimi sunarken, canımızı emanet ettiğimiz tüm sağlık çalışanlarının her daim yüreğimizde ayrı bir yere sahip olduğunu vurgulamak istiyorum” dedi.