banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bankalar da elini cebine atmalı
Bankalar da elini cebine atmalı
Hiç üzülme, devletin maaşını keyifle ye…
Hiç üzülme, devletin maaşını keyifle...
Memleketin neresinden tutsak elimizde kalıyor!
Memleketin neresinden tutsak elimizde kalıyor!
Yasanın adı pandemi yasası değil, diğer hastalıklar nerede?
Yasanın adı pandemi yasası değil,...
banner376

Tatar: “Özveriyle ortaya konan sağlık mücadelesi ve dayanışma takdire şayan”

13 Mart 2021 Cumartesi 16:00
Tatar: “Özveriyle ortaya konan sağlık mücadelesi ve dayanışma takdire şayan”
banner337
banner391

CUMHURBAŞKANI TATAR’IN 14 MART TIP BAYRAMI MESAJI

“NÜFUSUN YAKLAŞIK YÜZDE 15’İ AŞILANDI.. BU ORANLA DÜNYADA İLK 10 ÜLKE ARASINDAYIZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, salgın döneminde KKTC’de özveriyle ortaya konan sağlık mücadelesi ve dayanışmanın takdire şayan olduğunu belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle nüfusun yaklaşık yüzde 15’i aşılandı. KKTC bu oranla dünyada ilk 10 ülke arasında” dedi.

Tatar, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Tatar, mesajda, tıp doktorluğu mesleğinin, üniversitedeki eğitim süreciyle ile başlayarak sürekli yenilenmeyi mecbur kılan, bilimsel, sosyal ve teknolojik gelişmeleri izleyerek araştırmaların merkezinde olmayı gerektiren bir meslek olduğu, tüm dünyanın içinden geçmekte olduğu Covid 19 salgını sürecinde bir kere daha gözler önüne serdiğini kaydetti. 

banner341
Covid 19 salgınının tıbbın büyük öneminin hatırlanmasına vesile olduğunu ifade eden Tatar, şöyle devam etti:
“Tüm sağlık çalışanları başta olmak üzere, halkımızın, bu süreçte özveriyle ortaya koydukları sağlık mücadelesi ve dayanışma takdire şayandır. Bilim insanlarının tanı ve tedavi amaçlı geliştirdikleri yöntemlerin uygulanmasıyla KKTC’de de pandemi mücadelesinde önemli yol kat edilmiştir. Türk doktorları ve diğer sağlık çalışanlarının tıp bilimini yönlendiren gelişmelere kimi zaman öncülük edip kimi zaman da doğrudan büyük katkı sağladığında bu süreçte gururla şahit olduk.”

HALKIN YÜZDE 15’İ AŞILANDI

Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülke arasından 50 ülkede eş zamanlı Covid 19 aşısı yapılmaya başlandığını kaydeden Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle KKTC de bu 50 ülkeyle aynı anda aşı programında yer almıştır. Nüfusun yaklaşık yüzde 15’i aşılanan KKTC, bu oranla dünyada ilk 10 ülke arasındadır” dedi.

Sağlıklı yaşam her bireyin en temel hakkı olduğu gibi kaliteli sağlık hizmetleri günümüzde çağdaşlığın bir göstergesi olduğunu ifade eden Tatar, “Bu bağlamda, ülkemizde son 1 yılda, sağlık alanında yapılan global ölçekteki altyapı yatırımları, kamusal sağlığın gelecekteki teminatı niteliğindedir.

14 Mart Tıp Bayramı’nda, kendisini insanlık sağlığına adayan tüm doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımıza şahsım ve vatandaşlarım adına bir kez daha teşekkürlerimi sunarken, canımızı emanet ettiğimiz tüm sağlık çalışanlarının her daim yüreğimizde ayrı bir yere sahip olduğunu vurgulamak istiyorum” dedi.

banner360
Son Güncelleme: 13.03.2021 17:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Ataoğlu’ndan Tıp Bayramı mesajı
Bakan Ataoğlu’ndan Tıp Bayramı mesajı
Bakan Çavuşoğlu'nun Tıp Bayramı mesajı
Bakan Çavuşoğlu'nun Tıp Bayramı mesajı
Tatar, Sivil Toplum Örgütleriyle Kıbrıs konusunu görüştü
Tatar, Sivil Toplum Örgütleriyle Kıbrıs konusunu görüştü
Bakan Üstel'in Tıp Bayramı mesajı
Bakan Üstel'in Tıp Bayramı mesajı
YDP Genel Başkan Adayı Zaroğlu'ndan iddia!
YDP Genel Başkan Adayı Zaroğlu'ndan iddia!
Haksen: Özel sektörde sendikalaşma engelleniyor
Haksen: Özel sektörde sendikalaşma engelleniyor
Hekimler Sendikası, Tıp Bayramı’nda sağlıktaki eksikliklere vurgu yaptı
Hekimler Sendikası, Tıp Bayramı’nda sağlıktaki eksikliklere vurgu yaptı
Onur ödülü sağlık çalışanlarının!
Onur ödülü sağlık çalışanlarının!
Lefke telefon hatlarında arıza
Lefke telefon hatlarında arıza
Gazimağusa-Karpaz Anayolu'nu kullanacak sürücülerin dikkatine
Gazimağusa-Karpaz Anayolu'nu kullanacak sürücülerin dikkatine

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim