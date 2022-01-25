Tatar, Özersay’la görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün saat 11.00’de Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ile bir araya geldi. Özersay’a görüşmede HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu eşlik etti.

Özersay, Tatar’la görüşmesi sonrası basına, bugünkü görüşmenin somut bir yönde değil sadece görüş alışverişi şeklinde geçtiğini söyledi.

Bugünkü görüşmede kendilerinin herhangi bir pozisyon ortaya koymadıklarını söyleyen Özersay, yasal sürecin milletvekillerinin yemini sonrası başlayacağına işaret etti ve bugün yapılan görüşmelerin gayrı resmi görüşmeler olduğunu ifade etti.





