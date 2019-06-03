Tatar, Özersay ve Amcaoğlu İstanbul’da

HEYETİN, TC CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY İLE 14.00’TE, TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE 15.30’TA GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Günübirlik çalışma ziyareti kapsamında bu sabah İstanbul’a giden Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu bugün öğleden sonra TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.



Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Sonat Altuğ ile Protokol Müdürü Cem Topçu’nun da yer aldığı heyet adaya bu akşam dönecek.

