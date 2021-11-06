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Tatar: “Özel gereksinimli çocukları topluma kazandırmak hepimizin görevidir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nun düzenlediği kermes ve sergi açılışını yaptı.

06 Kasım 2021 Cumartesi 10:00
Tatar: “Özel gereksinimli çocukları topluma kazandırmak hepimizin görevidir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nun düzenlediği kermes ve sergi açılışında yaptığı konuşmada bugünün güzel bir gün olduğunu dile getirerek özel gereksinimli çocukların çabası, ailelerinin duyarlılığı ve öğretmenlerin hassasiyetiyle her ihtiyaçlı çocuğun eğitimden geçmesi gerektiğini söyledi.

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“Çocuklarımızı yürekten tebrik ediyorum, sizin başarınız bizim başarımızdır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“KKTC küçük bir devlet olabilir fakat önemli başarılara imza atmaya devam ediyoruz. Özel gereksinimli öğrencilere sahip çıkıldığını, onların mutlu olması için seferber olunduğunu, KKTC Meclisi’nden Özel Eğitim Yasası’nın geçmesiyle de devletin imkanlarının artırılarak daha fazla gereksinimli çocuğa sahip çıkıldığını görmek mutluluk verici.  Onları topluma hazırlamak hepimizin görevidir. Çocuklarımızı yürekten tebrik ediyorum. Çocuklarımız değerlidir. Onlarla bu çalışmaları yürütebilmek çok önemlidir ve özellikle öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Ne mutlu bize devletimizi yöneten insanların hassasiyeti ve yasalarla devletimizin çatısı altında bütün bu çalışmaları yapabiliyoruz.”
 

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Son Güncelleme: 06.11.2021 11:27
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