Tatar, Öymez’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin galasına katılmak üzere ülkeye gelen TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez’e, ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Böylesine anlamlı ve önemli bir filmin galasının KKTC’de yapılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, TRT yetkililerine, filmin oyuncularına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, sinema sektöründeki başarısının, uluslararası arenalara ulaştığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar; “Kıbrıs’ta bir varlık mücadelesi veriyoruz. Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı, özgürlüğü ve devletin devamı için canla başla çalışıyoruz. Birçok alanda yapılan çalışmaların yanı sıra sinema sektöründe de KKTC’nin sesini duyurmak adına emek harcıyorsunuz. Ülkemizde de TRT ofisinin bulunması, bizim için önemlidir. KKTC’ye değer veriyorsunuz. Bizim her türlü etkinliğimizi TRT ekranlarından paylaşıyorsunuz. Bu, ülkemiz adına büyük bir onurdur” dedi.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez de yaptığı konuşmada, kendisini kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür ederek KKTC’nin kendileri için önemli bir değer olduğunu ve mücadelesine destek verdiklerini belirtti.