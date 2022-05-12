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Tatar, Ortopedik Özürlüler Derneği ve Engelliler Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti

TATAR: “ENGELLİ BİREYLERİN, ENGELSİZ BİR YAŞAMA KAVUŞABİLMESİ, HER FERT GİBİ DEVLETİN İMKÂNLARINDAN FAYDALANABİLMESİ İÇİN HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRACAK ADIMLARI ATMAK GÖREVİMİZDİR”

12 Mayıs 2022 Perşembe 10:15
Tatar, Ortopedik Özürlüler Derneği ve Engelliler Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti

TATAR: “ENGELLİ BİREYLERİN, ENGELSİZ BİR YAŞAMA KAVUŞABİLMESİ, HER FERT GİBİ DEVLETİN İMKÂNLARINDAN FAYDALANABİLMESİ İÇİN HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRACAK ADIMLARI ATMAK GÖREVİMİZDİR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği ve KKTC Engelliler Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, gerçekleştirdiği ziyaretlerde KKTC’de engelli bireylere hassasiyet gösterildiğini ve beklentilerin karşılanması için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’nda oluşturulan Engelliler Komitesi’nin çeşitli faaliyetlerle tüm yıl boyunca önemli çalışmalara imza attığını dile getiren Tatar, toplamda 6 bin engelli vatandaşın olduğunu ve Cumhurbaşkanı olarak ilgili bakanlıklarla görüştüğünü ifade etti.

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Okullarda engelli çocuklar için eğitim sürecinin daha ciddi bir şekilde gerçekleşmesini amaçladıklarını belirten Tatar, ilgili yasanın bir an önce meclisten geçmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü;

“KKTC Devleti olarak tüm engellilerin yanındayız. Onlar bizim değerli vatandaşlarımızdır ve engelsiz yaşayabilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Engelli bireylerin, engelsiz bir yaşama kavuşabilmesi, her fert gibi devletin imkânlarından faydalanabilmesi için hayatlarını kolaylaştıracak adımları atmak görevimizdir.

Sosyal devlet anlayışıyla bütün insanlarımıza güven vermek istiyoruz. Ben halkımı önemsiyorum. Halktan aldığımız destekle bütün dünyaya KKTC’nin kendi dinamikleriyle birçok ülkeden daha fazla imkânını diğerleriyle paylaştığını gösteriyoruz. Hepinize çalışmalarınızda başarılar dilerim.”

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Son Güncelleme: 12.05.2022 10:30
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