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Tatar: “Önemli olan vefadır”

Doruk Vakfı’nın Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatlarının yıl dönümü nedeniyle düzenlediği “Liderlerimiz” isimli fotoğraf sergisini açan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, böylesi anlamlı bir sergi düzenledikleri için vakfa teşekkür ederek, “Önemli olan vefadır” dedi.

11 Ocak 2022 Salı 19:45
Tatar: “Önemli olan vefadır”

Doruk Vakfı’nın hazırladığı Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ın vefatlarının yıl dönümü nedeniyle “Liderlerimiz” isimli fotoğraf sergisi bugün açıldı. Serginin açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ve Doruk Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Doruk Hastunç ile vakıf üyeleri katıldı.

Merhum liderler ve şehitler için bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan açılış töreni, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Doruk Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Doruk Hastunç’un konuşmalarıyla devam etti. Konuşmaların ardından açılan sergi, 16 Ocak Pazar günü hariç olmak üzere 17 Ocak Pazartesi de dahil öğleden sonra 14.00 ile 18.00 arasında ziyarete açık olacak.

TATAR: “KKTC’Yİ YAŞATMAK EN BÜYÜK ARZUMUZ VE DE HAKKIMIZDIR”

Sergi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doruk Vakfı’na “Liderlerimiz” isimli sergiyi düzenledikleri için teşekkür ederek sözlerine başladı. “Önemli olan vefadır” diyen Tatar, Dr. Fazıl Küçük ile Denktaş’ın Kıbrıslı Türklerin verdiği bağımsızlık mücadelesindeki önemine vurgu yaptı.

Dr. Fazıl Küçük’ü “bağımsızlık liderimiz” olarak nitelendiren Tatar, Kıbrıslı Türklerin, cesareti ve Türkiye’ye olan inancıyla Küçük’ü umut olarak gördüğünü kaydetti.

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Bir vesileyle yaptığı telefon görüşmesinde, Denktaş’ın kendisine “Ben bu bayrağı Dr. Fazıl Küçük’ten aldım” dediğini aktaran Tatar, bağımsızlık mücadelesinin Dr. Küçük’ün önderliğinde çok değerli insanlarla verildiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu mücadelenin sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulduğunu belirterek, “Türkiye’nin de desteği ile KKTC’yi yaşatmak en büyük arzumuz ve de hakkımızdır” dedi.

HASTUNÇ

Doruk Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Doruk Hastunç ise konuşmasında, vakfın faaliyetlerinden bahsederek, Covid-19 nedeniyle etkinliklerini sınırlı sayıda kişinin katılımı ile yapmalarına rağmen çok sayıda insana ulaşmayı başardıklarını kaydetti.

Salgın nedeniyle ara verilen nakış ve mutfak ile ilgili programlarının yakın bir zamanda yeniden başlayacağını da duyuran Hastunç, ilk ve orta öğretim çağındaki çocuklara yönelik ise bir etüt merkezi kurmayı hedeflediklerini belirtti.

Hastunç konuşmasını, Dr. Küçük’ün “Kıbrıs meselesi Türkiyesiz halledilemez” ve Denktaş’ın “Her dönemin değil adamı değil, her dönem adam olunuz” sözlerini hatırlatarak bitirdi.

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Son Güncelleme: 12.01.2022 01:15
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