Tatar: “Önemli Olan Türkçeyi İyi Konuşan Ve Kendini İfade Edebilen Bireyler Yetiştirmektir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, Türk Dil Kurumu Başkanı ve Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürünü kabulünde Türkçeyi iyi konuşan ve kendini ifade edebilen bireyler yetiştirmenin önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin ile Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun’u kabul ederek görüştü. Kabulde, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort da hazır bulundu.

Kabuldeki konuşmasına, anlamlı ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkçe dilinin öğretilmesi, anlatılması ve araştırılmasının önemine değindi.

Yapılan çalışmaların süreklilik gerektirdiğini belirten Tatar, dili doğru bir şekilde ve kurallara uygun olarak öğrenmek gerektiğini söyleyerek, okumanın da çok önemli olduğunu vurguladı.

“Başarılı olmak istiyorsanız kitap okuyun. Okumak, kelime hazinemizi geliştirir. Önemli olan, Türkçeyi iyi konuşan ve kendini ifade edebilen bireyler yetiştirmektir. Dilimiz, çok zengindir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan çalışmaları takdir ettiğini dile getirerek, emek verenlere teşekkür etti.