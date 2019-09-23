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Tatar: “Oluşturulan istikrar ve kaynak akışı ekonomiyi hareketlendirecek”

Tatar: “Oluşturulan istikrar ve kaynak akışı ekonomiyi hareketlendirecek”

23 Eylül 2019 Pazartesi 15:16
Tatar: “Oluşturulan istikrar ve kaynak akışı ekonomiyi hareketlendirecek”

“653 MİLYON TL’NİN BİR BÖLÜMÜ ÖDENMEYEN HAKKEDİŞLERDE KULLANILACAK” 

“ALTYAPI YATIRIM İHALELERİ, EKONOMİK HAREKETLİLİK YARATACAK” 

“KKTC EKONOMİSİNİN YÜZDE 5 BÜYÜMESİNİ HEDEFLİYORUZ” 

Başbakan Ersin Tatar, hükümetin, Kıbrıs konusu ve diğer alanlardaki uyumu ile sağlanan istikrar ve Türkiye’den kaynak akışının başlamasıyla ekonomideki gelişmenin hızlanacağını belirtti.  

Başbakan Tatar, aktarımı sağlanan 653 milyon TL’lik kaynağın bir bölümünün önceden yapılan ve hakkedişleri ödenemeyen ihaleler için kullanılacağını, bir bölümünün ise yeni altyapı ihalelerinde kullanılacağını açıkladı. 
 
BRT’de Haber Masası’na konuk olan Tatar, ekonominin gelişebilmesi için istikrar gerektiğini vurguladı.

Tatar, kaynak akışı, Türk Lirasının istikrara kavuşması ve yaratılan istikrar ortamının sonucunda ekonomide yüzde 5’lik bir büyüme hedeflendiğini söyledi.  
        
Hükümetin uyum içinde çalıştığını belirten Başbakan Tatar, “Kıbrıs politikasından tutun, Türkiye ile olan ilişkiler ve sürdürülebilir ekonomi bakımından aramızda herhangi bir görüş ayrılığı yok” dedi. 
 
Türkiye ile imzalanan Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolü’nün 22 Ağustos'ta Ankara ziyaretinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan ile detayları görüştükten sonra uygulamaya girdiğini ve 653 milyon Türk Lirası tutarındaki kaynağın aktarıldığını ifade eden Tatar, 2020 Yılı Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolünü imzalamak için çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti. 
 
Tatar “Ekim ayı sonu itibariyle 2020 yıl için yeni bir protokol imzalanacak ve dolayısı ile 2020 yılı bütçesinde tüm bu rakamlar yer bulacaktır. Önemli olan istikrarın devam ettirebilmesi için önünüzde bulunan projeler, ihaleler ve ekonomiye sağlanacak kaynak akışı ile ekonomiye yön verebilmektir” dedi. 
 
“4 AYDA BUNDAN FAZLASI YAPILAMAZDI”

1.3 milyar Türk Lirası düzeyinde bir bütçe açığı ile devraldıkları mali yapıyı şu anda çok daha sürdürülebilir ve güven duyulabilecek bir noktaya getirdiklerini beliren Başbakan Tatar, 4 ay içerisinde bundan daha fazlasının yapılamayacağını söyledi. 
 
653 milyon kaynağın nasıl kullanılacağı yönündeki soruyu da yanıtlayan Başbakan Tatar, önceden yapılmış ihalelerde ödenemeyen hak edişlerin ödeneceğini böylece ekonomiye sıcak para girişinin sağlanacağını kaydetti. 

Altyapı yatırımlarının tamamlanabilmesi için yeni ihalelerin gündeme geleceğini de belirten Başbakan Tatar, reel sektör yatırımlarıyla da ekonomide bir hareketlilik sağlanacağını belirtti. 

“KKTC BÜYÜYEREK YOLUNA DEVAM EDECEK”

Başbakan Tatar, TL’nin istikrara kavuşması, petrol fiyatlarının dengelenmesi ve hükümetin yarattığı istikrarın yatırımcıları da harekete geçireceğini belirtti. KKTC’nin büyüyerek yoluna devam edeceğini vurgulayan Tatar, faizlerin de gerilemesi ile yatırımların artacağını anlattı. 

Tatar, ekonomide yüzde 5 büyüme hedeflediklerini de belirtti. 

Başbakan Tatar, başka bir soruya karşılık yapısal sıkıntılar nedeniyle Merkezi Bütçe’den cari transferlerle aktarılan ciddi kaynağın söz konusu olduğunu bunun önüne geçmek  için de reformlar yapılacağını anlattı. Başbakan, reform çalışmalarıyla birlikte daha sağlam bir zeminde ekonomik hareketliliğin ülke refahını artıracağını kaydetti. 

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Üretime özel önem verdiğinin altını çizen Başbakan Tatar, yoğun yatırım olmasına rağmen sanayi bölgelerinin yetersiz kaldığına dikkat çekti. 
 
Tatar, “Yeni bir sanayi bölgesi ile organize bir sanayi bölgesi ile KKTC’de yatırımların önünü açabilmek, teşvik etmek ve bunları kamçılamak tabii ki düşüncelerimiz ve görevlerimiz arasındadır” şeklinde konuştu.
 
Başbakan Tatar özetle, “Esas olan bu ülkede istihdam yaratabilmek, katma değer yaratabilmektir. Bizim kazancımız 1 milyar dolar yılda turizmdendir, 1 milyar dolar yüksek öğrenimden. Tarımsal faaliyetler hizmet sektörü sanayi bölgeleri ve konut inşaatları hep bütün bunlar aynı noktada lokomotif sektörlere hizmet eder. Bu ithalatın yerine yerel üretimi ikame ettiğiniz sürece para burada kalır” şeklinde konuştu. 
 
Başbakan başka bir soruya karşılık ihracatın kolaylaştırılması için teşvik ve muafiyetlerin devam ettiğini önemli olanın pazarı bulmak olduğunu kaydetti. 

“ENERJİ MALİYETLERİ YÜKSEK… ÜRETİMDE VE İHRACATTA SIKINTI YARATIYOR”
 
İhracat yapabilmek için kalite, standart ve rekabet edebilirliğin önemine de vurgu yapan Başbakan Tatar ülkedeki enerji maliyetlerinin yüksekliğinin üretimde ve ihracatta sıkıntıya neden olduğunu belirtti. 
 
Enerji maliyetlerinin düşürülmesi için de ana hedeflerinin Türkiye’den kablo ile elektriğin getirilmesi olduğunu ifade eden Başbakan Tatar, bunun yanında Kıb-Tek’te de yatırımların süreceğini söyledi. 
 
Başbakan Tatar, Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesinin çevre dostu yatırımların da artmasına imkân sağlayacağını anlattı. 

(BRT/RU/YIL)

Son Güncelleme: 23.09.2019 18:55
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