Tatar, Oktay ile görüştü

TATAR: “KKTC’DEKİ REFAHIN ARTMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR TC TARAFINDAN HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ DESTEKLENECEK”

“İKİ DEVLET POLİTİKASI TAMAMIYLA DESTEKLENİYOR… ATILACAK ADIMLAR DEĞERLENDİRİLDİ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü. Cumhurbaşkanı Tatar görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, KKTC’deki refahın artmasına yönelik çalışmaların Türkiye Cumhuriyeti tarafından her zaman olduğu gibi destekleneceğini kaydetti.

Savunduğu iki devlet politikasının TC tarafından da tamamıyla desteklendiğini belirten Tatar, ilerleyen dönemde bu konuda TC ile birlikte dünya kamuoyuna verilecek mesajlarla durumun daha da kökleşmesi, pekişmesi için atılacak adımları Oktay ile birlikte değerlendirdiklerini ifade etti.

Kayseri temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara’ya geçti. Tatar, Ankara’da TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü. TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın Konutu’nda gerçekleşen görüşmede, hediye takdiminde de bulunuldu.

TATAR

Cumhurbaşkanı Tatar, TAK ve BRT’ye yaptığı açıklamada, görüşmede, 23 Ocak’ta yapılan milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarının değerlendirildiğini belirterek, Cumhurbaşkanı olarak yetkisi doğrultusunda yemin töreninden sonra hükümeti kuracak kişiye yetkiyi vereceğini anlattığını kaydetti.

Fuat Oktay’ın istikrarlı bir hükümetin oluşması temennisini dile getirdiğini kaydeden Tatar, Oktay’ın temennisinin 5 yıllık bir hükümetle, istikrarlı bir şekilde gerekli yapısal reformlar ve ekonomik tedbir ile açılımların hayata konulması olduğunu söyledi. Tatar, KKTC’deki refahın artmasına yönelik çalışmaların Türkiye Cumhuriyeti tarafından her zaman olduğu gibi destekleneceğini kaydetti.



Savunduğu iki devlet politikasının TC tarafından da tamamıyla desteklendiğini belirten Tatar, ilerleyen dönemde bu konuda TC ile birlikte dünya kamuoyuna verilecek mesajlarla durumun daha da kökleşmesi, pekişmesi için atılacak adımları Oktay ile birlikte değerlendirdiklerini ifade etti.“YUNANİSTAN VE RUM YÖNETİMİ’NİN BAZI HAREKETLERİ RAHATSIZLIK YARATMAYA DEVAM EDİYOR”Doğu Akdeniz’deki durumun hassasiyetle takip edildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, gerek Yunanistan gerekse Rum Yönetimi’nin yaptıkları bazı hareketlerin rahatsızlık yaratmaya devam ettiğini vurguladı.Geçen hafta Güney Kıbrıs’ta PYD’ye izin verilmesinden duyulan rahatsızlığa dikkat çeken Tatar, Ege bölgesi ve Doğu Akdeniz’deki durumun önemine binaen bu konularda sürekli değerlendirmelerde bulunacaklarını teyit ettiklerini belirtti.Pandemi konusunda da KKTC’ye desteğin sürdüğünü kaydeden Tatar, Omicron varyantı ile birlikte pandeminin geride kalmasıyla turizm ve yeni açılımlarla KKTC’nin pandemi öncesi durumuna geleceği beklentisini ifade ettiğini kaydetti.Maraş konusunda mevcut siyasetin aynı şekilde sürdürüldüğünü dile getiren Tatar, son BM kararı hakkında bazı noktalarda duyulan rahatsızlığın yapılan açıklamalarla ilgili paydaşlarla paylaşıldığını da TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile değerlendirdiğini söyledi.“TC, KKTC MAKAMLARININ ALACAĞI KARARLARIN ARKASINDA”Türkiye Milli Güvenlik Kurulu kararlarına işaret eden Tatar, TC’nin, gerek iki devletlilik gerekse Maraş konusunda KKTC makamlarının alacağı kararların arkasında olduğunu belirtti.