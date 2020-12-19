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Tatar: “Öğrencilerin en azından bir kısmının geri gelmesi masaya yatırılmalı”

Tatar, Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı Serhat Akpınar ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

19 Aralık 2020 Cumartesi 14:17
Tatar: “Öğrencilerin en azından bir kısmının geri gelmesi masaya yatırılmalı”
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin sağlık açısından güvenli bir ülke olduğunu ifade ederek yılbaşından sonra, belirli bir karantina süresini yerine getirmek koşuluyla ülkeye dönmeyen öğrencilerin en azından bir kısmının geri gelerek yüz yüze eğitime başlanmasının masaya yatırılması gerektiğini söyledi.

Pandemiye rağmen üniversite yönetimlerini yükseköğretim sektörünü ayakta tutmak için verdiği mücadele nedeniyle tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, Mart ayından itibaren Covid 19 salgının başarıyla yönetildiğini kaydetti.

KKTC’nin sağlık açısından güvenli bir ülke olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yılbaşından sonra, belirli bir karantina süresini yerine getirmek koşuluyla ülkeye dönmeyen öğrencilerin en azından bir kısmının geri gelerek yüz yüze eğitime başlanmasının masaya yatırılması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yüz yüze eğitimin, öğrenciler açısından olduğu kadar ekonomi açısından da önemli olacağının altını çizdi.

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KKTC’nin ulusal davasına sahip çıkarak devletin zemininin güçlenmesi için uğraş verdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, devletin kurum kuruluşlarının ve Kıbrıs Türk halkının aydın yapısının; yükseköğretim sektörünün daha ileriye taşınması noktasında önemli bir özellik olduğunu söyledi.

Nitelikli öğrenciyi ülkeye getirmenin önemine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, bu noktada ülkenin güvenli ortamını korumak gerektiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, üçüncü ülkelerden nitelikli öğrenciyi adaya getirmek hususunda Kıbrıs Üniversiteler Birliği’nin çalışmalarının önemli olduğuna vurgu yaptı.

Son yıllarda yükseköğrenim sektöründeki birlik ve beraberliğin tanıtım açısından etkili bir ortam yaratılmasına öncülük edeceğini ifade ederek tüm üniversitelere başarılar diledi.

GAÜ Kurucu Rektörü ve KÜB Başkanı Serhat Akpınar; "Kıbrıs Üniversiteler Birliği olarak Cumhurbaşkanımız Sn.Ersin Tatar'a değerli kabulleri, içten yaklaşımları ve takdirleri için çok teşekkür ediyorum. Üniversitelerimiz geleceğimiz. Zorluklarımızı birlikte aşacağımıza olan inancımız tam" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarSerhat Akpınar
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