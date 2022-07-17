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Tatar: “Nefes Evladımız, Verdiği Savaşla Tüm Hastalıklara Karşı Nasıl Mücadele Edilmesi Gerektiğinin Sembolü Oldu”

17 Temmuz 2022 Pazar 13:45
Tatar: “Nefes Evladımız, Verdiği Savaşla Tüm Hastalıklara Karşı Nasıl Mücadele Edilmesi Gerektiğinin Sembolü Oldu”

Tatar’dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uzun zamandır kanser tedavisi gören 11 yaşındaki Nefes Demirpençe’nin vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. 

Tatar, “Nefes evladımız, verdiği savaşla tüm hastalıklara karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiğinin sembolü olmuştur ve her daim halkımızın belleğinde öyle kalacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı şöyle:

“Altı yıl boyunca, kansere karşı verdiği mücadeleyle hepimizin yaşama dair umudu olan, kanserle mücadelenin nişanesi haline gelen, canımız ve ismi gibi nefesimiz Nefes Demirpençe’nin ebediyete intikalinin acısını yaşıyoruz.

Nefes evladımız, verdiği savaşla tüm hastalıklara karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiğinin sembolü olmuştur ve her daim halkımızın belleğinde öyle kalacaktır.

Nefes’imize Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine sabır ve metanet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.”

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Son Güncelleme: 17.07.2022 17:33
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