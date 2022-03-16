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Tatar, Müteahhitler Birliği’ni kabul etti

TATAR: “HEPİMİZİN ARZUSU KAYIT ALTINDA OLAN BİR EKONOMİDİR”

16 Mart 2022 Çarşamba 19:15
Tatar, Müteahhitler Birliği’ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cafer Gürcafer başkanlığındaki Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) heyetini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, “Hepimizin arzu ettiği, kayıt altında olan bir ekonomi” diyerek kaçak iş gücü konusunun yıllardır kapsamlı şekilde ele alındığını söyledi.

Bu alanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığı ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin yürüttüğü çalışmaların şeffaflık içinde yürümesinin memnuniyet verici olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, gelen iş gücünün düzene uyum sağlayabilmesinin önemine işaret etti.

Yurt dışından gelerek KKTC’de çalışanların ve bu çerçevede alınan komisyonların devletin gözetiminde ve kayıt altında olması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KTİMB’nin bu konuya sahip çıkmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi ve  KTİMB yetkililerini tebrik etti, çalışmalarında başarılar diledi. 

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“KKTC’YE YATIRIMLAR ARTACAK”

KKTC’nin güvenli bir ülke olduğunu, doğası, kültürü ve insanlarının sıcaklığı sayesinde ülkeye olan yatırımların daha da artacağına inandığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Ukrayna ve farklı yerlerden KKTC’ye gelip yatırım yapmak isteyenler olduğunu  söyledi.

Lokomotif sektörler arasında inşaat sektörünün önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, inşaat projelerinin alıcı bulmasıyla yan sektörlerin de bu durumdan faydalandığına işaret etti.  

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de Cumhurbaşkanı Tatar’a inşaat sektöründe yaşanan sıkıntıları aktardı. 

Gürcafer ve beraberindekiler, kabul sonrasında Cumhurbaşkanlığı binasının  fiziki durumuyla ilgili incelemelerde bulunarak, yerleşke içerisindeki sıkıntılı yerlerle ilgili bilgi aldı.

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Son Güncelleme: 16.03.2022 23:43
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