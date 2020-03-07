banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
109601
ALTIN
327.305
DOLAR
6.0875
STERLİN
7.9339
EURO
6.8838
banner339
Kayseri pastırmalı temaslar
Kayseri pastırmalı temaslar
Ajite etme, edilme
Ajite etme, edilme
Damat pislikse kayınpederinin suçu ne!
Damat pislikse kayınpederinin suçu ne!
Paramız bu kadar çok mu?
Paramız bu kadar çok mu?

Tatar, muhtarlarla bir araya geldi

Tatar, muhtarlarla bir araya geldi

07 Mart 2020 Cumartesi 13:25
Tatar, muhtarlarla bir araya geldi
banner337

TATAR: “KIBRIS TÜRK HALKINA REFAH İÇİNDE YAŞAYABİLECEĞİ BİR GELECEK BIRAKABİLMEK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMANIN ÖNEMLİ”

“HEDEFİMİZ  TÜRKİYE’NİN DE DESTEĞİYLE ÜLKE EKONOMİSİNİ GÜÇLENDİREREK, YOL, SU, ELEKTRİK GİBİ HİZMETLERİ KESİNTİSİZ SAĞLAMAK”

Başbakan, UBP Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke Bölgesi muhtarlarıyla buluştu.

Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, görüşmede yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkına refah içinde yaşayabileceği bir gelecek bırakabilmek için birlikte çalışmanın önemini vurguladı.

Başbakan Tatar hedeflerinin, Türkiye’nin de desteğiyle ülke ekonomisini güçlendirerek, yol, su, elektrik gibi hizmetleri kesintisiz sağlamak olduğunu da söyledi.

Kıbrıs’ta federal bir çözümün mümkün olmadığını belirten Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkarak yan yana yaşayan iki devlet şeklinin benimsenmesi gerektiğini, bu durumu artık dünyanın da görmeye başladığını kaydetti. 

Lefkoşa Eziç Restorant’ta bazı Bakan ve Milletvekillerinin de katılımla gerçekleşen toplantıda, Başbakan Tatar kadın muhtarların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü onlara birer gül takdim ederek kutladı.

SANER: “MUHTARLARA BÜYÜK İŞ DÜŞECEK”

Toplantının başında bir konuşma yapan UBP  Genel Sekreteri Ersan Saner, muhtarların halkın nabzını tutan temsilciler olduğunu belirterek, 26 Nisan’da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde onlara büyük iş düşeceğini kaydetti.

Ardından, Lefkoşa Bölgesi muhtarlar birliği Başkanı Derviş Dizliklioğlu ve KKTC muhtarlar Birliği Başkanı Hüseyin Barbet de söz alarak Başbakan Ersin Tatar’a seçimde başarılar diledi.

Her iki muhtar da Başbakandan muhtarlar yasasının bir an önce meclisten geçmesi için destek istedi ve muhtar maaşlarının da artırılmasını talep etti.

banner317
TATAR: “HER ŞEY KKTC’NİN GELECEĞİ İÇİN”

Başbakan Ersin Tatar da  konuşmasında, “Her şey Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceği için, her şey birlikte daha güzel işlere imza atmak için” dedi ve birlik, beraberlik çağrısı yaptı. Kendisinin muhtarların gerçek dostu olduğunu, sadece seçim zamanı değil her daim onlarla iç içe zaman geçirdiğini, sıkıntılarına çözüm aradığını ifade eden Tatar, nitekim İrsen Küçük Hükümeti döneminde de maliye bakanı olarak muhtarlara asgari ücretin yarısı kadar maaş verilmesinde emeği olduğunu hatırlattı. 

Başbakan Tatar, şimdi de Başbakan olarak muhtarların maaşlarına yeterli bir artışın yansıtılacağı sözünü verdi.

Ülkenin ekonomik olarak kalkındırılması ve Rum’a karşı verilen mücadelede birlik ve beraberlik gerektiğini dile getiren Tatar, ancak beraber hareket edilmesi halinde başarıya ulaşılabileceğini kaydetti.

“KKTC DEVLETİ’NİN DEĞERİ ARTTI”

Doğu Akdeniz’deki haklı mücadelede KKTC Devletinin değerinin arttığını söylemenin son derece yerinde olduğunu, Türkiye’nin desteğinin de motivasyonlarını artırdığını ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkına refah içinde yaşayabileceği bir gelecek bırakabilmek için birlikte çalışılması gerektiğini söyledi.

“FEDERAL ÇÖZÜM MÜMKÜN DEĞİL”

Tatar, Kıbrıs’ta federal bir çözümün mümkün olmadığını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkarak yan yana yaşayan egemen iki devlet şeklinin benimsenmesi gerektiğini, bu durumu artık dünyanın da görmeye başladığını dile getirdi. Tatar, kendisini art arda ziyaret eden yabancı gazete muhabirlerinin gündeme getirdiği sorulardan da bunun anlaşılabileceğini belirtti.

Hedeflerinin, Türkiye’nin de desteğiyle ülke ekonomisini güçlendirerek, yol, su, elektrik gibi hizmetleri kesintisiz sağlamak olduğunu belirten Başbakan Tatar, “hedefimiz refah düzeyi yüksek, güçlü bir KKTC’dir” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bugünlere kolay gelmediğini, Türkiye’nin de her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu anımsatan Tatar, ancak Kıbrıs Türk halkının birlik içinde yürüttüğü mücadelenin azımsanamayacak seviyede olduğunu vurguladı.

“KKTC’Yİ TANINIR HALE GETİRMEK İÇİN ONURLU BİR POLİTİKA YÜRÜTÜYORUZ”

Başbakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanınır hale getirebilmek için onurlu bir politika yürüttüklerini de söyledi.

banner340
Son Güncelleme: 07.03.2020 16:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taçoy: “Kıbrıs'ta bizler tüm renkleriyle birlik olduktan sonra bir sonuca varacağız”
Taçoy: “Kıbrıs'ta bizler tüm renkleriyle birlik olduktan sonra bir sonuca varacağız”
Erhürman  Lokmacı Kapısı’nda Bu Sabah Gerçekleştirilen Eyleme Katıldı... “bu Yanlış Karardan Bir An Önce Dönülmesi Gerekiyor”
Erhürman  Lokmacı Kapısı’nda Bu Sabah Gerçekleştirilen Eyleme Katıldı... “bu Yanlış Karardan Bir An Önce Dönülmesi Gerekiyor”
Tdp Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi
Tdp Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" Nedeniyle Mesaj Yayımladı
Tatar, Kıbrıs Türk Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi İle Kıbrıs Türk Emekli Astsubaylar Derneği’ni Ziyaret Etti
Tatar, Kıbrıs Türk Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi İle Kıbrıs Türk Emekli Astsubaylar Derneği’ni Ziyaret Etti
Benli’den Kadın Günü Mesajı...
Benli’den Kadın Günü Mesajı...
Özuslu, Lokmacı Eyleminde Biber Gazı Kullanılmasını “faşizan Tavır” Olarak Niteledi Ve Kınadı…
Özuslu, Lokmacı Eyleminde Biber Gazı Kullanılmasını “faşizan Tavır” Olarak Niteledi Ve Kınadı…
Kapıların geçişlere açılması için gösteri yapanlara biber gazı sıkılması konusunda Akıncı'dan açıklama…
Kapıların geçişlere açılması için gösteri yapanlara biber gazı sıkılması konusunda Akıncı'dan açıklama…
Rum Yönetimi’nin Bazı Sınır Kapılarını Geçici Olarak Kapatma Kararı…
Rum Yönetimi’nin Bazı Sınır Kapılarını Geçici Olarak Kapatma Kararı…
Uluçay, Kamu Sen Kadın Ve Çocuk Hakları Komitesi’nden Bir Heyeti  kabul Etti
Uluçay, Kamu Sen Kadın Ve Çocuk Hakları Komitesi’nden Bir Heyeti  kabul Etti
Erdem; “Yapısal risk faktörleri dikkate alınarak tasarlanmış binalar depreme karşı dayanıklıdır”
Erdem; “Yapısal risk faktörleri dikkate alınarak tasarlanmış binalar depreme karşı dayanıklıdır”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim