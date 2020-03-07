Tatar, muhtarlarla bir araya geldi

TATAR: “KIBRIS TÜRK HALKINA REFAH İÇİNDE YAŞAYABİLECEĞİ BİR GELECEK BIRAKABİLMEK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMANIN ÖNEMLİ”

“HEDEFİMİZ TÜRKİYE’NİN DE DESTEĞİYLE ÜLKE EKONOMİSİNİ GÜÇLENDİREREK, YOL, SU, ELEKTRİK GİBİ HİZMETLERİ KESİNTİSİZ SAĞLAMAK”

Başbakan, UBP Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke Bölgesi muhtarlarıyla buluştu.

Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, görüşmede yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkına refah içinde yaşayabileceği bir gelecek bırakabilmek için birlikte çalışmanın önemini vurguladı.

Başbakan Tatar hedeflerinin, Türkiye’nin de desteğiyle ülke ekonomisini güçlendirerek, yol, su, elektrik gibi hizmetleri kesintisiz sağlamak olduğunu da söyledi.

Kıbrıs’ta federal bir çözümün mümkün olmadığını belirten Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkarak yan yana yaşayan iki devlet şeklinin benimsenmesi gerektiğini, bu durumu artık dünyanın da görmeye başladığını kaydetti.

Lefkoşa Eziç Restorant’ta bazı Bakan ve Milletvekillerinin de katılımla gerçekleşen toplantıda, Başbakan Tatar kadın muhtarların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü onlara birer gül takdim ederek kutladı.

SANER: “MUHTARLARA BÜYÜK İŞ DÜŞECEK”

Toplantının başında bir konuşma yapan UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, muhtarların halkın nabzını tutan temsilciler olduğunu belirterek, 26 Nisan’da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde onlara büyük iş düşeceğini kaydetti.

Ardından, Lefkoşa Bölgesi muhtarlar birliği Başkanı Derviş Dizliklioğlu ve KKTC muhtarlar Birliği Başkanı Hüseyin Barbet de söz alarak Başbakan Ersin Tatar’a seçimde başarılar diledi.

Her iki muhtar da Başbakandan muhtarlar yasasının bir an önce meclisten geçmesi için destek istedi ve muhtar maaşlarının da artırılmasını talep etti.

TATAR: “HER ŞEY KKTC’NİN GELECEĞİ İÇİN”

Başbakan Ersin Tatar da konuşmasında, “Her şey Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceği için, her şey birlikte daha güzel işlere imza atmak için” dedi ve birlik, beraberlik çağrısı yaptı. Kendisinin muhtarların gerçek dostu olduğunu, sadece seçim zamanı değil her daim onlarla iç içe zaman geçirdiğini, sıkıntılarına çözüm aradığını ifade eden Tatar, nitekim İrsen Küçük Hükümeti döneminde de maliye bakanı olarak muhtarlara asgari ücretin yarısı kadar maaş verilmesinde emeği olduğunu hatırlattı.

Başbakan Tatar, şimdi de Başbakan olarak muhtarların maaşlarına yeterli bir artışın yansıtılacağı sözünü verdi.

Ülkenin ekonomik olarak kalkındırılması ve Rum’a karşı verilen mücadelede birlik ve beraberlik gerektiğini dile getiren Tatar, ancak beraber hareket edilmesi halinde başarıya ulaşılabileceğini kaydetti.

“KKTC DEVLETİ’NİN DEĞERİ ARTTI”

Doğu Akdeniz’deki haklı mücadelede KKTC Devletinin değerinin arttığını söylemenin son derece yerinde olduğunu, Türkiye’nin desteğinin de motivasyonlarını artırdığını ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkına refah içinde yaşayabileceği bir gelecek bırakabilmek için birlikte çalışılması gerektiğini söyledi.

“FEDERAL ÇÖZÜM MÜMKÜN DEĞİL”

Tatar, Kıbrıs’ta federal bir çözümün mümkün olmadığını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkarak yan yana yaşayan egemen iki devlet şeklinin benimsenmesi gerektiğini, bu durumu artık dünyanın da görmeye başladığını dile getirdi. Tatar, kendisini art arda ziyaret eden yabancı gazete muhabirlerinin gündeme getirdiği sorulardan da bunun anlaşılabileceğini belirtti.

Hedeflerinin, Türkiye’nin de desteğiyle ülke ekonomisini güçlendirerek, yol, su, elektrik gibi hizmetleri kesintisiz sağlamak olduğunu belirten Başbakan Tatar, “hedefimiz refah düzeyi yüksek, güçlü bir KKTC’dir” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bugünlere kolay gelmediğini, Türkiye’nin de her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu anımsatan Tatar, ancak Kıbrıs Türk halkının birlik içinde yürüttüğü mücadelenin azımsanamayacak seviyede olduğunu vurguladı.

“KKTC’Yİ TANINIR HALE GETİRMEK İÇİN ONURLU BİR POLİTİKA YÜRÜTÜYORUZ”

Başbakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanınır hale getirebilmek için onurlu bir politika yürüttüklerini de söyledi.