Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Muharip Gaziler Derneği Yalova Şubesi heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, kabulde yaptığı konuşmada, kendisini ziyarete gelen Kıbrıs gazileri ile bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Tatar, büyük Türk milletinin kopmaz bir parçası olarak bu ülkede asırlardır verilen mücadelenin sonunda kurulan KKTC’yi, Doğu Akdeniz’de yaşatma kararı içinde olduklarını dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Tatar, EOKA’cılara karşı verilen mücadele ve direnişte, Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayarak 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın bir dönüm noktası olduğunu belirtti ve “Mehmetçik adaya çıkarma yapmasaydı, bugün bu adada Türk varlığından bahsetmek mümkün olmayacaktı” dedi.“Karşı tarafın niyeti, burayı bir Helen Adası’na dönüştürmek ve adayı Yunanistan’a bağlamaktı. Türkiye Cumhuriyeti garantör ülke olarak müdahale hakkını kullandı ve bugün bu adada şehitlerimizin, gazilerimizin ve mücahitlerimizin sayesinde, özgürlük içinde yaşıyoruz. Vatan uğruna canlarını hiçe sayıp şehit olan soydaşlarımızı rahmetle anar, siz gazilere de minnetlerimi sunarım” diyen Tatar, ziyaretlerinden dolayı Kıbrıs gazilerine teşekkür etti.