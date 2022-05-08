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Tatar, mücahidelere madalya verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anneler Günü münasebetiyle Milli Mücadele Madalya Takdim Töreni’ne katılarak Kıbrıs Türk mücadele yıllarında önemli hizmetleri bulunan mücahidelere madalya verdi. 

08 Mayıs 2022 Pazar 21:30
Tatar, mücahidelere madalya verdi

TMT Mücahitler Derneği lokalinde yer alan madalya takdim töreninde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Türk Mukavemet Teşkilatı Başkanı Yılmaz Bora, komutanlar, mücahideler ve aileleri yer aldı.  

Cumhurbaşkanı Tatar törende yaptığı konuşmada, Anneler Günü dolayısıyla mücahidelere madalyalarını takdim etmek amacıyla bir araya geldiklerini belirterek bu günü düzenleyenlere teşekkür etti. Tüm mücahidelere minnet duygularını sunan Cumhurbaşkanı Tatar, yaşamını yitiren mücahidelere rahmet diledi; hayatta olanlara sağlık temennilerini ifade etti. 

“MÜCADELEMİZ DEVAM ETMEKTEDİR” 

Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı uğruna verdiği mücadelenin değerli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye ile iş birliğimizin Mavi Vatan’da ve hava sahasında, fır hatlarının paylaşımında ulusumuzun bekası için büyük öneme sahip olduğunu belirtti. 

“Mücadelemiz devam etmektedir” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, federal çatı altında bir anlaşmaya varmanın mümkün olmadığını belirtti ve Anavatan Türkiye’nin tam desteği ile yan yana yaşayan iki ayrı, egemen eşit devlete dayalı yeni siyaseti sonuna kadar yürüteceklerini söyledi. 

Cumhurbaşkanı Tatar, federal çatı altında bir anlaşma ile Kıbrıs Türklerinin zaman içinde asimile edilerek hak ve hukukun ortadan kalkacağını kaydederek “Biz bu oyunun ne olduğunu çok iyi öğrenmiş bulunuyoruz. Bu nedenle yan yana yaşayan iki devlet, bağımsız ve özgürlük diyoruz. Bu topraklarda var olmaya devam etmek için bağımsızlık ve egemenliğimizin ne kadar önemli olduğunu vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.

“YENİ SİYASET HALK ARASINDA BENİMSENMİŞ VE KÖKLEŞMEKTEDİR”

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Yeni siyasetin kökleşerek halk arasında benimsendiğini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bu siyaseti tüm dünya ile paylaştıklarını belirterek, “Bunun doğru siyaset olduğunu halkımız görmektedir çünkü biz ancak KKTC ile bu topraklarda başımız dik, özgür bir şekilde var olabileceğimizi halkımıza ve gençlerimize anlatmaya devam ediyoruz” dedi.

Bu günlere gelebilmek için Kıbrıs Türk halkının çok acılar çektiğini, büyük bedeller ödediğini ve şehitler verdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu topraklarda varlığımızı sürdürmek en doğal hakkımızdır. Arkamızda da bugün 85 milyon yarın 100 milyon nüfuslu Türkiye Cumhuriyeti devleti vardır” şeklinde konuştu

“TÜRKİYE’NİN GARANTÖRLÜĞÜ VE ASKERİ VARLIĞI KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR”

Doğu Akdeniz’de Türk-Yunan dengesinin sürdürülmesi açısından Kıbrıs Türk halkının egemen bir devlet olarak Türkiye ile ilişkilerin önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkleri için Türkiye’nin garantörlüğü ve askeri varlığının  devamının kırmızı çizgi olduğunu kaydetti. 

Cumhurbaşkanı Tatar, sıkıntılı günlerin geçeceğine ve devletimizin ilelebet var olacağına inancının tam olduğunu sözlerine ekledi.   

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasının ardından mücahidelere madalyalarını takdim etti. 

Cumhurbaşkanı Tatar’ın isimlerine madalya takdim ettiği mücahideler şöyle: Nafiye Piro, Şerif Ertayfur, Güllü Tokatlı, Nurten Peker, Nuray Kamacı, Şermin Kotak, İlkay Öztunca, Mümine Beyit, Günay Ebeoğlu, Nurten Emiroğlu, Pervin Gürler.

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Son Güncelleme: 09.05.2022 09:21
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