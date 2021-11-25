Tatar: Motor sporlarında sürücüler çok dikkatli olmalı

CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR, KUZEY KIBRIS DRAG VE SPOR OTOMOBİL DERNEĞİ BAŞKANI İSMET TUFAN’I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Tatar, motor sporlarında trafik kazalarının yaşanmaması için araba kullananların çok dikkatli ve yavaş olmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin başkan ve yeni yönetim kurulunu kabulünde yaptığı konuşmada, motor sporlarının ülkede popüler bir spor olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede çok sayıda insanın bu tür sporlara katılmasının kültür zenginliği olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası temaslarda özellikle yurt dışında yapılan yarışların, ülkenin tanıtılması açısından oldukça önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu etkinliklerin kazasız bir şekilde geçmesini dileyerek trafik kazalarının yaşanmaması için sürücülerin araba sürerken çok dikkatli olması ve yavaş sürmesi gerektiğini dile getirerek dernek başkanına, çalışanlarına ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı ve Cumhurbaşkanlığı Tarımcılık, Hayvancılık ve Girişimcilik Danışmanı Ahmet Hamdi de hazır bulundu.