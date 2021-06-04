Tatar, Metehan Sınır Kapısı'nı ziyaret etti

Tatar, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ve Lefkoşa Polis Müdürü Hüseyin Kadir Köle’den bilgi aldı.

COVID-19 pandemisi tedbirleri kapsamında yaklaşık bir yıldan beri kapalı olan 9 sınır kapısı, Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis arasında varılan uzlaşı sonucu bugün yeniden geçişlere açıldı.

Metehan Sınır Kapısı'ndan 00.00’dan 10.00’a kadar 917 çıkış, 312 giriş yapıldığı bildirildi.



TATAR KURALLARA UYMA ÇAĞRISINDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Tatar, Metehan Sınır Kapısı’nda yaptığı konuşmada, pandeminin bitmediğini, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak gerektiğini vurguladı.

Tatar, polise, gümrük ve sağlık çalışanları, Sağlık Teknik Komitesi ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, sürecin iyi yönetildiğini söyledi.

Her zaman barıştan yana olduklarını kaydeden Tatar, sınır kapılarının açılması ve temasların devam etmesinden mutlu olduklarını belirtti.

“Bu işin bir de ekonomik boyutu var” diyen Tatar, sınır kapılarının açılmasının esnafa ve ekonomiye yarar sağlayacağını vurguladı.



Pandeminin iyi yönetildiğine işaret ederek, Rum tarafında vaka sayısının 72 bin olduğunu söyleyen Tatar, “KKTC’deki rakam bunun onda biridir. Kuzey Kıbrıs’a gelecek olanlar rahat olsun” diye konuştu.



“AYRIM OLMAMALI”

Cumhurbaşkanı Tatar, sınır kapılarında kişiler arasında ayrım yapılmaması gerektiğini söyleyerek, Rum lider Anastasiadis ile de bu konuyu konuştuğunu belirtti.

Türkiye’den gelip KKTC’ye yerleşen vatandaşların Güney Kıbrıs’a geçememesine ilişkin ayrımcılığın sona ermesi gerektiğini dile getiren Tatar, konuyu Birleşmiş Milletlere de ilettiğini kaydetti.

Sınır kapılarına yönelik kararların üçüncü ülke vatandaşlarını da kapsadığını belirten Tatar, AB ülkelerinden de gelip, kuzeye geçmek isteyenlere sıkıntı yaratılmaması gerektiğini söyledi.



