banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
17 kişiye daha vatandaşlık!
17 kişiye daha vatandaşlık!
Biraz ciddiyet lütfen!
Biraz ciddiyet lütfen!
Yine nisap sorunu!
Yarın yine deneyecekler!
Ay sonuna 2 hafta kala maaş krizi!
Yine maaş krizi!
banner376

Tatar, Merkez Bankası'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Merkez Bankası'nı ziyaret ederek, görevinin ekonomik meselelerle de ilgilenmek olduğunu söyledi.

15 Ekim 2021 Cuma 09:03
Tatar, Merkez Bankası'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Merkez Bankası’nı ziyaret ederek yetkililerle gerçekleştirdiği toplantıda, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık yaptığı dönemlerde Merkez Bankası ile birlikte çalışmalar ve toplantılar gerçekleştirdiğini hatırlatarak, özellikle pandemi koşullarında yarattıkları imkanlarla ve fikirlerle sıkıntılı sektörlerin önünün açılması konularında çalışmalar yapıldığına değindi.

Merkez Bankası’nın kamu maliyetinin sürdürülmesi için ve özel teşebbüs için yaptığı açılımların fevkalade önemli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, şu anda ülkede finansal açıkların olduğunu ancak bu şartların Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve diğer ülkelerde de söz konusu olduğunu kaydetti.

banner341
KKTC'de de pandemi sürecinde alınan önlemlere ve çalışmalara rağmen bütçe açıklarının olmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin gelişmekte olan bir ülke olarak yatırımlara ihtiyaç duyduğunu, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan protokoller, altyapı çalışmaları, proje desteği, savunma gideri ve kamu maliyetine katkılarla bu yapının sürdürüldüğünü, bunların ekonominin itici gücü olduğunu ve kalkınma sürecinin de yaşandığını söyledi.

Aşılanmayla pandemi sürecinde yapılan açılımlar sonrası, yurt dışından öğrencilerin ülkemize gelmeye başladığını, KKTC’ye rağbetin arttığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Bir iktisatçı olarak tabloya baktığımda bu süreçleri iyi yönetmeye devam edersek, bu açılımlarla esas sektörlerin yeniden toparlanarak eski boyutlarına gelerek kısa süre sonra eski boyutlarını geçebileceklerini ve bunun da kamu maliyetine yansımasıyla şu anda içinde bulunduğumuz sıkışıklığın atlatılabileceğine olan inancımı belirtmek istiyorum” dedi.

Maliye Bakanı’nın ve müsteşarının yürüttüğü çalışmaları takdirle izlediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Şu anda içinde bulunduğumuz süreci en iyi şekilde değerlendirip, tabloyu en iyi şekilde inceleyip sürecin nasıl yönetilebileceğine dair burada yapılacak değerlendirmeyi önemsediğimi ifade etmek istiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan çalışmaların yeni kurulacak hükümetle de paylaşılacağını, şu anda hükümetin olmaması dolayısıyla, verdiği yetki ile Başbakan ve ilgili bakanların görevlerine devam ettiğini ve kendisinin de görevi çerçevesinde ekonomik meselelerle bu süreçte daha fazla ilgileneceğini kamuoyu ile paylaşmak istediğini belirtti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’na yeni atamalar
DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’na yeni atamalar
“Bir Varmış Bir Yokmuş 2- Müzikli Dünyam” yayımlandı
“Bir Varmış Bir Yokmuş 2- Müzikli Dünyam” yayımlandı
Bengihan, cezaevindeki koronavirüs vaka sayısının 50'ye yükseldiğini duyurdu
Bengihan, cezaevindeki koronavirüs vaka sayısının 50'ye yükseldiğini duyurdu
145 bin metrekarelik alandaki vakıf malları kira bedelsiz 30 yıllığına askere verildi
145 bin metrekarelik alandaki vakıf malları kira bedelsiz 30 yıllığına askere verildi
Birçok bölgede elektrik kesintisi yapılıyor
Birçok bölgede elektrik kesintisi yapılıyor
17 kişiye daha vatandaşlık!
17 kişiye daha vatandaşlık!
Hava durumu
Hava durumu
Biraz ciddiyet lütfen!
Biraz ciddiyet lütfen!
Aşı karşıtı öğretmen pozitif çıktı! iki sınıf eğitime kapatıldı...
Aşı karşıtı öğretmen pozitif çıktı! iki sınıf eğitime kapatıldı...
Saner: “Kakınmayı sağlayacak vizyona sahibim”
Saner: “Kakınmayı sağlayacak vizyona sahibim”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim