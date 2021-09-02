Tatar Menendez’in sözlerini kınadı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bu söylemin içi tamamen boştur, dayanaksızdır. Kıbrıs’ın gerçeklerinden uzak ve yoksundur. Dolayısıyla böyle bir söyleme itibar etmemiz mümkün değildir, kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, katıldığı bir etkinliğin ardından Menendez’in sözlerini de değerlendirdi.

Tatar, Menendez’in sözlerinin asla kabul edilemeyecek sözler olduğunu söyleyerek, bugünün 1 Eylül Dünya Barış Günü olduğunu, Kıbrıs’ta barışın garantörlük haklarına dayanarak Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs’taki varlığı sayesinde sağlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar 1960’lı yıllarda Garanti Antlaşmasına rağmen Kıbrıs’ta neler yaşandığını bütün dünya, Birleşmiş Milletler , İngilizler, Amerikalılar ve herkesin bildiğini, Türklerin katledildiğini kaydetti.

Rumların bu zihniyetinin geçen yıllara rağmen değişmediğini söyleyen Tatar, Kıbrıslı Türkleri 74 ve 60 öncesine geri götürecek bir adımın asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

Kıbrıslı Türklerin güvenliğinin önemli olduğunu vurgulayan Tatar, bu güvenliğin Türkiye’nin garantörlüğünde, Türk askerinin buradaki varlığıyla sağlandığını, Türk askerinin adada barış için bulunduğunu kaydetti.

Tatar, Kıbrıs’ta anlaşmanın yan yana yaşayan iki egemen eşit devletten oluşması gerektiğini söyleyerek, Kıbrıs Cumhuriyeti içinde, AB içinde, Türkiye ile bağları kopartacak kopartacak bir anlaşmanın mümkün olmadığını, Türk askerinin buradan çekilmesinin ancak büyük bir tuzak ve tezgah olarak değerlendirilebileceğini, böyle bir oyuna gelmeyeceklerini belirtti.

“Bir Amerikalının gelip böyle konuşması bizi asla bağlamaz. Burada, Türkler ve Rumlar iki ayrı halk vardır, bu iki halkın bir arada yaşayabilmesi bu saatten sonra mümkün değildir” diyen Tatar, mümkün olanın; yan yana iki ayrı devlet ve bu iki devletin işbirliği olduğunu kaydetti.

“TSK’NIN BURADA BULUNMASI KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR”

Tatar, Kıbrıs Türk tarafının bu koşullar sağlanırsa görüşmeye ve işbirliğine hazır olduğunu belirtti.

Kıbrıslı Türklerin bugün kendi devletleri, cumhuriyetleri olduğunu dile getiren Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içinde kendi güvenliğini sağlamakta , halkını korumaktadır . Türk Silahlı Kuvvetlerinin burada bulunması ve güvenliği sağlaması bizler için hayati öneme sahiptir, vazgeçilmezimiz ve kırmızı çizgimizdir” dedi.

“NEW YORK’TA GÖRÜŞLERİMİZİ ANLATACAĞIZ”

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile ilgili bir soru üzerine, New York’a gideceklerini resmi olmayan ikili görüşmeler yapılacağını, kendilerinin ve halkın görüşlerini, Kıbrıs gerçeklerini anlatacaklarını kaydeden Tatar, İkinci Cenevre görüşmelerine yönelik ise ortak zemin olmadığının görüldüğünü belirtti.

Tatar, federasyonun geride kaldığını, başarı elde edilemediğini, Rumların zihniyetinin Kıbrıs’ı Elen adası yapmak ve Yunanistan ile birleşmek olduğunu, bu hedefe karşı durmaktan vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Kıbrıs’ta iki ayrı eşit halk bulunduğuna vurgu yapan Tatar, bu halkların güvenlik ve refah içinde yaşayabilmesinin iki ayrı egemen eşit devletin işbirliğiyle olabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Türkiye ile istişare ederek , bu şekilde bir siyaset ve anlayış geliştirdiklerini ve dünyanın her yerinde bunu anlattıklarını dile getiren Tatar, aynı yapı içinde tek egemenlikle Kıbrıslı Türklerin Türkiye’den koparılacağı bir çözümün mümkün olmadığını kaydetti.