Tatar, MEDI Foundation Vakfı heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten dolayı vakıf direktörü ve üyelerine teşekkür ederek, sivil toplum örgütlerinin hayatta önemli bir yeri olduğunu dile getirdi.

Sivil toplum örgütlerinin ne kadar farklı projeler ortaya koyarsa, toplumun ilerlemesi için o kadar büyük bir katkı sağlayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, yurt dışında edinilen tecrübelerin, KKTC’nin çeşitli sivil toplum örgütü üyeleriyle paylaşılmasının son derece faydalı olduğuna vurgu yaptı.

“GENÇLER BİZİM GELECEĞİMİZDİR”

Özellikle toplumun aynası olan gençlere yönelik yapılan çalışmaları takdir ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, şunları söyledi:

“Gençler bizim geleceğimizdir. Kötü alışkanlıkların yayılmasını önlemek adına, gençlerimizi bu alışkanlıklardan uzak tutmak için yapılan çalışmalara Cumhurbaşkanı olarak her zaman destek veriyorum. Sivil toplum örgütleri; gönüllü çalışan, emek veren insanların oluşturduğu topluluklardır. Ne kadar çok gencimize ulaşabilirsek, hep birlikte büyük bir başarıya imza atmış oluruz. KKTC bunu hak eder. KKTC’de çok başarılı ve girişimci bireyler vardır. Bütün bunlar özveri isteyen işlerdir. Siz gençliğe sahip çıkıyorsunuz. Gençlerin yer aldığı projeler ortaya koymanız takdire şayan davranışlardır. Biz de, gençliğe ve farklı alanlarda spor yapan insanlara çok önem veriyoruz. Spora ve gençliğe sahip çıkmamız, topluma iyi yetişmiş insanlar kazandırılmasına sebep olmaktadır. Bu vesileyle yapmış olduğunuz çalışmalarda başarılar diler, katkı koyan herkese teşekkür ederim”

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.