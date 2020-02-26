Tatar: ”Medeni dünyanın bir parçası olduğumuz mesajı veriliyor”

Ötüken’de, İskele Belediyesinin öz kaynakları ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının katkılarıyla yapımı tamamlanan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Özel Eğitim Okulunun açılışı gerçekleştirildi.

Özel Eğitim Okulu’nun açışlına Başbakan Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk ile diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar açılış töreninde yaptığı konuşmada, Özel Eğitim Okulu’nun yapımında gönüller ve ellerin birleşerek, medeniyet, duyarlılık, hassasiyet, toplum birliği duygularıyla bölgeye yakışır güzel bir eğitim merkezinin ortaya çıktığını ifade etti.

Tatar, Özel Eğitim Okulu’nun devlet ve yerel yönetim iş birliğiyle yapılmasının KKTC halkının özel eğitime ihtiyaçlı olan bireyler için ne kadar duyarlı ve hassas olduğunun göstergesi olduğunu söyledi.

KKTC Devleti’nin kendi imkanları, sivil toplumu ve her türlü gayretiyle bir güzelliğe imza attığını söyleyen Tatar, “KKTC Devleti’ni yöneten bizler de bütün bu gelişmelerden büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

Okulun bir çok ilkleri barındırdığına dikkati çeken Başbakan Tatar, merkezin başarılı olabilmesi için, burada eğitilecek çocukların gelecekte toplumun parçaları olabilmeleri için verilecek eğitimlere bütün imkanları seferber edeceklerini söyledi.

Başbakan Tatar, Özel Eğitim Okulu’nun bir simge olduğunu ve dünyaya buradan bir mesaj verildiğini vurguladı.

Tatar dünyaya; “ KKTC Devleti’ni yönetenlerin, medeniyet ve dünyaya entegre çabası gösterirken KKTC Devleti’nde dünyanın gelişmiş bölgelerinde olan birtakım hassasiyetlerin olduğu, KKTC’nin medeni dünyanın bir parçası olduğu mesajı verildiğini ifade etti.

Tatar, KKTC’de hep birlikte daha güzel şeylere imza atmak için çalışmaya devam edeceklerini, devleti geliştireceklerini, gençliğe ve özel ilgi isteyen çocuklara desteklerinin devamlı olacağını vurguladı.

İskele bölgesinin, özel bir bölge olduğunu vurgulayan Başbakan Tatar, bölgeyi ilgilendiren imar planı çalışmaları hakkında da konuştu.

Başbakan Tatar, “İmar planını henüz imzalamadık ama çalışmalar devam ediyor. Bugün de belediye başkanlarıyla Başbakanlıkta bu konularla ilgili saat 14.00’te toplantımız olacaktır.. Çünkü biz geçmiş hazırlanan planı imzalamadık ama planlı yaşama ve çevreye ve güzel bölgenin doğru şekilde imarı için bir takım hassasiyetlerimiz var ve doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Burası gerçekten özel bir bölge…” dedi.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, onlarca insanın desteğiyle, eller ve gönüller birleşerek özel eğitime muhtaç çocuklar için bir ortam hazırlandığını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, atıl durumdaki bir binanın özel eğitim okuluna dönüştürülmesi için herkesin adım atmasının büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

Okulun bir çok konuda ilkleri barındırdığını kaydeden Çavuşoğlu, Özel Eğitim Okulu’ nun KKTC’de devlet ve yerel yönetim iş birliğinde bu alanda gerçekleştirilen ilk proje olduğunu söyledi.



Çavuşoğlu, yine bir ilk olarak Başbakan Ersin Tatar’ın talimatıyla özel gereksinimli bireylerin yasasının dün itibarıyla Bakanlar Kurulundan geçtiğini belirtti.Çavuşoğlu, Ötüken Özel Eğitim Okulu’nun ülkedeki 7’inci özel okul olurken İskele bölgesinde de donanım itibarıyla bir ilk olduğunu söyledi.Çavuşoğlu, okulun fiziki alan olarak KKTC standartlarının üzerinde olduğunu ve ileride daha da geliştirileceğini kaydettiÇavuşoğlu, “İmece usulüyle yola çıktık, imece usulüyle devam edeceğiz” diyerek okula katkılarının süreceğini sözlerine ekledi.İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, Ötüken İlkokulu binasının belediyeye tahsis edilmesinin hemen ardından hiç vakit kaybetmeden 2018 yılında yapımına başladıkları Özel Eğitim Okulu ile sadece İskele ve köylerine değil, birçok bölgede yaşam süren özel gereksinimli çocuklara ulaşabilmeyi hedeflediklerini söyledi.Sadıkoğlu okul ile ilgili şu bilgileri paylaştı:“İskele Belediyesinin öz kaynakları ve Milli Eğitim Bakanlığının katkılarıyla yapımı tamamlanan Özel Eğitim Okulumuz 375 m²’lik alana sahip. Özel Eğitim Okulu’nda yapılan çalışmalar neticesinde; 3 adet derslik, mutfak-yatak odası ve salondan oluşan uygulama evi,1 adet çok amaçlı salon,1 adet stres odası, 5 adet tuvalet, 1 adet özel gereksinimli tuvaleti, 1 adet bakım odası-duş, öğretmenler odası, idari birim ve veli bekleme odası yapıldı.İskele Belediyesi’nin canla başla çalışarak, mesai gözetmeksizin büyük bir heyecanla ve özveriyle sahiplendiği Özel Eğitim Okulumuz bu saydıklarımızla da sınırlı kalmayacak. Projenin 2. etabında Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürüteceğimiz iş birliği çalışmaları dahilinde ahşap atölyesi, seramik atölyesi, ev ekonomisi ve dikiş nakış atölyesi, tarım/bahçecilik ve spor alanları yaratılacak.”Bu yola çıkarken tek amaçlarının özel gereksinimli çocukları topluma kazandırmak olduğunu belirten Sadıkoğlu, bazı fiziksel ve zihinsel özellikleri nedeni ile farklılık gösteren özel gereksinimli bireylerin daha profesyonel ellerden eğitim görebilmesi ve hedeflerine daha kısa sürede ulaşmak için yapımını tamamladıkları Ötüken Özel Eğitim Okulu’nu Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın himayelerine teslim ettiklerini vurguladı.Ötüken Muhtarı Turgut Özyöre de, atıl durumda, kuşların farelerin yuvası olan binanın özel eğitime kazandırılmasında emeği geçen Milli Eğitim Bakanı’na, Belediye Başkanı’na ve Noyanlar Şirketi Direktörü’ne teşekkür etti.Ötüken Özel Eğitim Okulu sorumlu öğretmeni Nazife Yürütmen de yeni göreve başlayan bir öğretmen olarak okulun açılış konuşmasını yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.Yürütmen, İskele bölgesinin böyle bir okula ihtiyacı olduğunu ifade etti.