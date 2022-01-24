Tatar, Meclise giren partilerin liderleriyle yarın ayrı ayrı görüşecek

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı kesin olmayan resmi sonuçlara göre, UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3,YDP ise 2 sandalye ile mecliste temsil edilecek.
24 Ocak 2022 Pazartesi 18:30
Son Güncelleme: 24.01.2022 19:28
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi'ne giren partilerin temsilcileriyle seçim sonrası değerlendirmelerde bulunmak üzere yarın ayrı ayrı görüşecek.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı kesin olmayan resmi sonuçlara göre, UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3,YDP ise 2 sandalye ile mecliste temsil edilecek.