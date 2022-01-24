Tatar, Meclise giren partilerin liderleriyle yarın ayrı ayrı görüşecek

Cumhurbaşkanı Tatar, 10.30'da Yeniden Doğuş Partisi (YDP), 11.00'de Halkın Partisi (HP), 11.30'da Demokrat Parti (DP), 12.00'de Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) ve 12.30'da Ulusal Birlik Partisi (UBP) heyetlerini kabul edecek.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı kesin olmayan resmi sonuçlara göre, UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3,YDP ise 2 sandalye ile mecliste temsil edilecek.