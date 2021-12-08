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Tatar, Mario Nava ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Komisyonu Genel Direktörü Mario Nava ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi. 

08 Aralık 2021 Çarşamba 23:15
Tatar, Mario Nava ile görüştü

Müzakere heyetinin de hazır bulunduğu görüşmede, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Türklerin AB’ye katılımı konusunda AB ile karşılıklı ilişkilerin ve iş birliğinin geliştirilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Adanın ve bölgenin istikrarının kilit noktasının farklı alanlarda birlikte çalışmak olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar; Kıbrıs sorununun, her iki halkın ilişkilerinin geliştirilmesine engel teşkil etmesine izin vermemek gerektiğini dile getirdi.

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Avrupa Birliği’nin, Kıbrıslı Türklere karşı herhangi bir ayrımcılığın yapılmasından kaçınmasının öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar,  anavatanlarla olan siyasi dengenin ve hassasiyetlerimizin saygı görmesi gerektiğini ifade etti.

Altyapının geliştirilmesi için çevre, suç ve sağlık gibi çeşitli konularda Kıbrıs Türk tarafının, AB ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu yineleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz küçük bir adayız ve Kuzey görmezden gelinemez. Biz, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bir parçası değiliz. Biz ayrı bir devletiz. Kuzey’de ayrı egemen bir halk vardır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin AB’ye güven duymasıyla Kıbrıs’ta bir antlaşmaya varmanın kolaylaşabileceğine değinerek güvenin ise sürdürülebilir iş birliği pozisyonu ile sağlanabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, gerçekçi bir antlaşmanın iki tarafın eşitliğine dayalı olduğunu sözlerine ekledi.

Nava ise görüşmede, Cumhurbaşkanı Tatar’a Ocak sonu adayı ziyaret edeceğini söyledi

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Son Güncelleme: 09.12.2021 01:26
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