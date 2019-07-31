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Tatar: “Maraş Gazimağusa’nın devamı ve aslında Osmanlı toprağı”

Tatar: “Maraş Gazimağusa’nın devamı ve aslında Osmanlı toprağı”

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:51
Tatar: “Maraş Gazimağusa’nın devamı ve aslında Osmanlı toprağı”

Başbakan Ersin Tatar, Maraş’ın Gazimağusa’nın devamı  ve aslında Osmanlı toprağı olduğunu belirterek, buranın Türk yönetiminde açılmasında kararlı olduklarının altını çizdi.Doğu Akdeniz’deki zenginliklerde Kıbrıs Türk tarafının da hakkı olduğunu kaydeden Tatar, bu yöndeki kararlılıklarını sürdüreceklerini belirtti. Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İstanbul’a giden Başbakan Ersin Tatar, bugün CNN Turk’te canlı yayına konuk olarak özel bir röportaj verdi ve Sultan Arınır’ın sorularını yanıtlayarak, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.  

“HAKLI POZİSYONUMUZU HUKUK ÇERÇEVESİNDE KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
Tatar, Yunanistan Başbakanının Güney Kıbrıs’ta yaptığı açıklamaların anımsatılması üzerine aslında adada gerçek işgalcinin Rum tarafı olduğunu söyledi..Rumların Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal ettiğini vurgulayan Tatar, Güney Kıbrıs’a sunulan önerinin reddedildiğini de anımsatarak, Türk tarafının her şeyden dışlanmasının Doğu Akdeniz ile ilgili proaktif politika izlenmesinin yolunu açtığını anlattı.
Başbakan Tatar  “ ‘Günün sonunda siz kazı yapıyorsanız biz de yaparız’ dedik. Doğu Akdeniz’deki zenginliklerde bizim de hakkımız vardır. Biz dünyaya bu yönde mesaj veriyoruz. Haklı pozisyonumuzu hukuk çerçevesinde korumaya devam edeceğiz” dedi.    Müzakere süreciyle ilgili soruyu yanıtlayan Tatar, Kıbrıs Türk tarafının Crans Montana’dan itibaren her türlü esnekliği gösterdiğini ancak bunun karşılığını görmediğini ifade etti.Tatar, “Rum tarafı maalesef katı tutumunu sürdürüyor. Bizim görüşümüz odur ki bu saatten sonra federal çözüm olmaz. Artık başka modellerin denenmesi gerekir. Rum tarafından gelen mesajlara baktığımızda bizimle bir ortaklık devleti kurma eğiliminde olmadıklarını anlıyoruz. Bu noktadan sonra 2 devletli çözüme doğru gitmek gerekiyor” diye konuştu.

“BİR ANLAŞMA ZEMİNİ GÖREMİYORUM”
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 9 Ağustos’ta görüşeceklerinin anımsatılması ve bu görüşmeden ne beklediğinin sorulması üzerine ise Başbakan Tatar, “Hiçbir şey beklemiyorum. Bir anlaşma zemini göremiyorum. Bu görüşmede anlaşma zemini aranacak ama bir sonuca varılmayacak. Adada Kıbrıs Türk halkı vardır ayrı bir devlet vardır ve bu devleti yıkmaya kimsenin gücü yetmez” dedi.Rum siyasetinin hiçbir zaman değişmediğini ifade ederek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Annan Planı döneminde planı desteklemesini ancak şimdi tamamen farklı bir tutum sergilemesini buna örnek gösteren Tatar, Türkiye’nin garantörlüğünün sulandırılmak istenmesinin de bu zihniyetin devamı olduğunu kaydetti.

“MARAŞ’IN TÜRK YÖNETİMİNDE AÇILMASINDA KARARLIYIZ”

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Kapalı Maraş ile ilgili soruya karşılık ise Tatar, Maraş’ın Gazimağusa’nın devamı  ve aslında Osmanlı toprağı olduğunu belirterek, buranın Türk yönetiminde açılmasında kararlı olduklarının altını çizdi.
Maraş’ın açılması ile Taşınmaz Mal Komisyonu’nun da bölgede daha aktif olacağını ve bazı sorunların ortadan kalkacağını anlatan Tatar, böylece tazminat ödenmesi durumunun da konuşulmayacağını kaydetti.Tatar, Maraş’ın açılmasının ekonomiye de değer katacağını söylerken, bölgede gerginlik istemediklerini vurguladı. Başka bir soru üzerine ise Başbakan Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin turizmi ve üniversiteleri ile tanıtılması için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, bu yönde Türkiye medyasından da katkı beklediklerini vurguladı. 

 

Son Güncelleme: 31.07.2019 15:06
Anahtar Kelimeler:
Kapalı Maraş
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