Tatar: “Maraş bir açılım… TC’nin bilgisiyle bu yola girildi... Maraş bizim topraklarımız içinde…”

“MÜZAKERE MASASINA OTURULACAKSA YENİ ALTERNATİFLERLE OTURULACAK”

Başbakan Ersin Tatar, hükümetin Maraş’la ilgili açılımının Türkiye’nin bilgisiyle yapıldığını söyledi. Tatar, Kıbrıs’ta federal zeminli bir anlaşma zemini kalmadığı görüşünü ifade ederek “Müzakere masasına oturulacaksa yeni alternatiflerle oturulacaktır. Kıbrıs Türk halkı egemen bir halktır ve iki ayrı bir devlet temelinde sürdürülebilir bir anlaşmaya vardır” dedi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Başbakan Tatar, bugün Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nı ziyaret ederek hem sivil savunma çalışmaları hakkında bilgi aldı hem de Radyo Vatan’da programa katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Başbakan Tatar ziyarette Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç ile görüşerek teşkilatın çalışmaları ve sorunları hakkında bilgi de aldı ve ziyareti anısına Sivil savunma anı defterini de imzaladı. Ziyaretin ve görüşmenin ardından Radyo Vatan’da “Serbest Kürsü” programına konuk olan Başbakan Tatar, gündeme ilişkin açıklamalar da bulundu.

“MARAŞ BİR AÇILIM… TC’NİN BİLGİSİYLE BU YOLA GİRİLDİ BİZİM TOPRAKLARIMIZ İÇİNDE…”

Programda yaptığı açıklamada Maraş konusunun bir açılım olduğuna dikkat çeken Başbakan Tatar, Maraş’ın her zaman gündem olduğuna da vurgu yaptı. Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin bu açılımı beraberinde getirdiğini söyleyen Başbakan, keşif çalışması yapılacağını, bilgi eksikliklerinin giderileceğini söyledi ve Taşınmaz Mal Komisyonu’nun da devrede olacağının altını çizdi. Maraş’ın KKTC içinde bir bölge olduğunu vurgulayan Başbakan, şöyle konuştu:

“Maraş bizim topraklarımız içindedir ve orayı koruyan da bizim ordumuzdur. Türkiye’nin bilgisiyle bu yola girilmiştir. Kıbrıs’ta federal zeminli bir anlaşma zemini kalmamıştır. Müzakere masasına oturulacaksa yeni alternatiflerle oturulacaktır. Kıbrıs Türk halkı egemen bir halktır ve iki ayrı bir devlet temelinde sürdürülebilir bir anlaşmaya vardır. Bu saatten sonra kimse Kıbrıs Türkü’nü bir ortaklık cumhuriyetine itemez. Kıbrıs Türkü’nün buna onay vereceğini düşünmüyorum.”

Maraş adımının hükümetin kararı olduğuna dikkat çeken Başbakan Tatar konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi verileceğini de kaydetti.

Başbakan Tatar, doğal zenginliklerin paylaşımı konusuna da değinirken “Rumlar buna uymuyor. Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin de hakları vardır. Yavuz ve Fatih gemileri bizim bölgelerimizde araştırma yapıyor. Türkiye hukuk içerisinde hareket ediyor. Rumların bunu hazmetmesi gerekiyor” diye konuştu. Başbakan, “Türkiye Kıbrıs konusunda bir bütündür. Kıbrıs Türküne sahip çıkan bir politikaları var. Türkiye’nin desteği olmadan Kıbrıs davasını savunmak mümkün değildir. Türkiye ile birlikte hareket ettiğimizi böyle bir zamanda göstermek bizim için çok önemlidir” dedi.

PROTOKOL ÇALIŞMALARI

Protokol çalışmaları ile ilgili olarak da bilgi veren Başbakan Tatar, protokol çalışmalarının başladığını belirterek şunları söyledi:

“Ülke gerçekleri bellidir. Biz 2019 yılını ayrı tutuyoruz. 2020 sonrası için 3 yıllık bir protokol olacak. Ekim ayı gibi hazır olmasını planlıyoruz. Telefon Dairesi, Limanlar ve Elektrik Kurumu için çalışmalarımız var. Kabloyla elektrik için de çalışmalarımız var bunları enine boyuna halkımızla ve sendikayla paylaşacağız. Elektrik Kurumu yüksek maliyetlerle çalışıyor, bu şekilde devam etmek mümkün değil. Yenilenebilir enerji ve kabloyla elektrik konusunda çalışmalar devam ediyor. Kabloyla elektrikte kesinlikle bir indirim olacak. İndirimle ilgili fizibilite çalışması devam ediyor.”