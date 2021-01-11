Tatar-Lute görüşmesi bugün

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Tatar’ın görüşmede, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve iki tarafın eşit uluslararası statüleri zemininde Rum tarafı ile iş birliği ilişkisi geliştirmesini öngören vizyonunu ve bu zemin üzerinde kurgulanacak müzakerelere başlamaya hazır olduklarını aktaracağı kaydedilmişti.

5+BM şeklinde yapılması planlanan toplantının önkoşul olmaksızın düzenlenmesini desteklediğini de Lute’a söyleyecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca Kıbrıs’ta gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşının, egemen eşitlik ve iki tarafın eşit uluslararası statüleri zemininde Rum tarafı ile iş birliği ilişkisi geliştirmesini öngören anlayış çerçevesinde yürütülecek müzakerelerle mümkün olabileceğini de Lute’a iletecek.