banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar, Londra’ya gitmek üzere KKTC’den ayrıldı
Tatar, Londra’ya gitmek üzere KKTC’den...
Araç uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
Araç uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
Gazete manşetlerinde bugün
Gazete manşetlerinde bugün
Nöbetçi Eczaneler (05 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (05 Kasım 2022)
Hava durumu raporu!
Hava durumu raporu!
banner404

Tatar, Londra’ya gitmek üzere KKTC’den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitmek üzere bu sabah ülkeden ayrıldı.

05 Kasım 2022 Cumartesi 10:22
Tatar, Londra’ya gitmek üzere KKTC’den ayrıldı

Londra'da bir dizi temaslarda bulunacak olan Cumhurbaşkanı Tatar’ı, Ercan Havalimanı'ndan  Meclis Başkanı Zorlu Töre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile diğer yetkililer uğurladı.

İstanbul üzerinden Londra’ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, Londra’da Birleşik Krallık Parlamentosu, Lordlar Kamarası’nda KKTC Dostluk Grubu ile görüşecek ve Kıbrıs Türk toplumu temsilcileriyle bir araya gelecek.

Londra’da ilk görüşmesini Kıbrıs Türk Toplumu Futbol Federasyonu yetkilileri ile yapacak olan Tatar, Kuzey Londra’daki Hornsey Atatürk Okulu’nu ziyaret edip Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Fahri Zihni’yle 28 dernek yetkilisinin de katılacağı bir toplantıda bir araya gelecek.

Sonrasında, İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu liginde yer alan Kıbrıs Türk takımlarının futbolcuları ile buluşacak.


“Ben de Varım” projesine ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da Kıbrıs Türk sivil toplum örgütleri ile bir toplantı gerçekleştirecek.

Tatar, toplantının gerçekleştirileceği Grand Palace Banqueting Suite’te halkla bir araya gelecek. Ardından Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın tarafından, onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, Excel’de düzenlenecek Dünya Turizm Fuarı’ndaki KKTC standını ziyaret edecek.

Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanı Nuri Ersoy’un da KKTC standını ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Tatar, fuardaki Türkiye standını ziyaret edecek.

Tatar, KKTC standında İngiltere’deki Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Muhammet Yaşarata ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşüp ardından Kıbrıs Türk Ticaret Odası Londra Ofisi’ni ziyaret edecek.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araç uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
Araç uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
Gazete manşetlerinde bugün
Gazete manşetlerinde bugün
Nöbetçi Eczaneler (05 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (05 Kasım 2022)
Hava durumu raporu!
Hava durumu raporu!
Trafik canavarı 2 gencimizi hayattan kopardı
Trafik canavarı 2 gencimizi hayattan kopardı
Tatar, AK Parti Konya Milletvekili Erdem Ve Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı İle Beraberindeki Heyeti Kabul Etti
Tatar, AK Parti Konya Milletvekili Erdem Ve Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı İle Beraberindeki Heyeti Kabul Etti
Beklenen ödemeler yapıldı
Beklenen ödemeler yapıldı
İnsan Hakları Derneğinden AB'ye Çağrı
İnsan Hakları Derneğinden AB'ye Çağrı
Bu yolu kullanacak olan sürücüler dikkat!
Bu yolu kullanacak olan sürücüler dikkat!
Covid-19 hatırlatma doz aşıları 60 yaşa indi
Covid-19 hatırlatma doz aşıları 60 yaşa indi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim