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Tatar: “Londra’da sizin varlığınız ve bizim sesimiz olmanız son derece önemli”

13 Ocak 2022 Perşembe 17:15
Tatar: “Londra’da sizin varlığınız ve bizim sesimiz olmanız son derece önemli”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere büyük önem verdiğini belirterek, “Londra’da sizin varlığınız ve bizim sesimiz olmanız son derece önemlidir” dedi.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklama göre, Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA) ve konseye üye olan lobi, dernek ve kuruluş temsilcileriyle çevrimiçi görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Kıbrıs Türk diasporası ve lobi konuları ele alındı.
TATAR
Cumhurbaşkanı Tatar, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere büyük önem verdiğini belirterek, Kıbrıs Türk halkına yapılan haksız izolasyonları dile getiren lobi gruplarının çalışmalarını takdir ettiğini ifade etti.  
Cumhurbaşkanı Tatar, Birkan Uzun isminin ve maneviyatının yaşatılması için İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin de çalışmalar yapmasının önemli olduğunu belirtti.

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İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler için “toplum merkezi” oluşturulmasının bir ihtiyaç olduğuna katıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, konunun ilgili mercilerle görüşüleceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Tatar, “İki devlet politikasına verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Biz, geleceğini tayin etme hakkına sahip bağımsız bir halkız. Önemli bir şehir olan Londra’da sizin varlığınız ve bizim sesimiz olmanız son derece önemlidir” dedi.
Federal temelde bir anlaşmanın, Rum tarafının eşitlik temelinde yönetimi paylaşmak istemediği ve defalarca sunulan plan ve önerileri reddetmesi dolayısıyla mümkün olmadığını yabancı misyonlara anlatmanın önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin tam desteğini alan egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devletin iş birliği vizyonu ile Kıbrıs’ta barış ve istikrarın sürdürülebileceğini kaydetti.
Görüşmede, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Ayşe Osman ve üye dernek temsilcilerinden Leyla Kemal, Ersu Ekrem, Çetin Ramadan, Munir Tatar, Gönül Daniels, Eren Ramadan, Halil İzzet ve Mustafa Sağanak yer aldı.
 

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Son Güncelleme: 13.01.2022 18:35
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