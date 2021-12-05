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Tatar Lokmacı bölgesi ve Arasta’da incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lokmacı Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu, Arasta esnafı ile sohbet etti, esnafın sorunlarını dinledi.

05 Aralık 2021 Pazar 10:15
Tatar Lokmacı bölgesi ve Arasta’da incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, sorunların  aşılmasına yönelik girişimlerde bulunacağını belirtti.

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Tatar, pandemi sürecinin yarattığı olumsuzluklara dikkat çekerek, alınan tedbirlerle pandemi sonrasında ekonomik kalkınmanın yeniden hız kazanacağını ifade etti.


Rum Yönetimi'nin son günlerde KKTC ekonomisini çökertebilmek için yeniden harekete geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, şunları söyledi: 


“Dünyayı etkisine alan ve ülkelerin ekonomilerini olumsuz etkileyen pandemi sürecine rağmen,  Rum Yönetimi KKTC'de Rum tarafına göre daha ucuz olan ürünleri satın alan kendi vatandaşlarına para cezaları uygularken,  KKTC'den satın alınan çeşitli ürünlere de sınır kapılarında el konulmaktadır.  Bunun yanı sıra  Rum taksicilerin  KKTC'ye geçişleri ve geri dönüşlerinde benzin depoları  kontrol  edilmekte, KKTC'den benzin satın aldıkları tespit edilen taksicilere de ağır para cezaları uygulanmaktadır. Rum Yönetimi'nin kendi vatandaşlarına yönelik bu tür uygulamalarının ana hedefi ise KKTC ekonomisini, çarşısını ve esnafını  çökertmeye yöneliktir. Rum Yönetimi'nin bu tür uygulamalarına yönelik olarak da gereken girişimlerde bulunacağım.”

 

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Son Güncelleme: 05.12.2021 12:04
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