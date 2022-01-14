Tatar, Lillie’yi kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede; Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar ve İngiliz Yüksek Komiserliği Politik Büro Başkanı Sam Morgan hazır bulundu.