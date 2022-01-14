Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie’yi kabul ederek görüştü.
Tatar, Lillie’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie’yi kabul ederek görüştü.
14 Ocak 2022 Cuma 17:00
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede; Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar ve İngiliz Yüksek Komiserliği Politik Büro Başkanı Sam Morgan hazır bulundu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.