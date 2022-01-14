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Tatar, Lillie’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie’yi kabul ederek görüştü.

14 Ocak 2022 Cuma 17:00
Tatar, Lillie’yi kabul etti

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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede; Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar ve İngiliz Yüksek Komiserliği Politik Büro Başkanı Sam Morgan hazır bulundu.
 

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Son Güncelleme: 14.01.2022 19:30
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