Tatar, liglerin başlaması dolayısıyla futbol camiasına başarılar diledi

Başbakan Ersin Tatar 2019-2020 K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig maçlarının başlaması dolayısı ile tüm futbol camiasına başarılar diledi.

Hükümetin sporun ve sporcunun yanında olduğunu vurgulyan Ersin Tatar. “ Kıbrıs Türk futbolunun, futbolcusunun, kulüplerinin ve Kıbrıs Türk Futbol federasyonun

varoluş ve özgürlük mücadelemizle, toplum noktasından devlet sahibi bir halk olgusuna ulaşmamızda tarihi, siyasi ve sosyal rolleri vardır.

Kıbrıs Türk Halkı futbolu sevmiş, futbolla kaynaşmış, en zor günlerini futbol kulüpleri içinde örgütlenerek aşmıştır. Futbol dün olduğu gibi bugün de halkımızın yaşantısında gençlerimizin sporla uğraşılarında çok büyük ve önemli bir yere sahiptir. Bu yıl futbola yapılan katkı önemli ölçüde artırılmıştır. Hükümet olarak sporun ve

sporcunun yanındayız ve yanında olmaya, olanaklarımız ölçüsünde katkı sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

"Beklentimiz ise sporun dostluk, kardeşlik olduğundan hareketle, kavgasız, temiz, güzel bir sezon yaşanması, tribünler ve ekran başındaki seyirci sayısının artmasıdır." ifadesini kullanan Tatar, hedefin, uygulanan haksız ambargo izolasyonları aşmak, Kıbrıs Türk futbolunun hak ettiği şekilde uluslararası alana açılabilmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Başbakan Tatar, yeni sezon için tüm futbol camiasına başarılar diledi.