Tatar, Liderler görüşmesini yorumladı...

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, bu sabah katıldığı TVGüneş’teki bir programda, Türk tarafının görüşme olacaksa farklı alternatiflerin masaya getirilmesini sağlamasının şart olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Lider Nikos Anastasiadis’in bir araya gelmesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Başbakan Tatar, şunları söyledi:



“Biz UBP olarak ve hükümet olarak Kıbrıs Türklerinin beklentilerine uygun federal temelde bir anlaşmayı Rum tarafının tutumu nedeniyle zor, hatta imkansız olarak görüyoruz.

Bu konuda geçmişte yaşanan tecrübeler, söylenenler, yazılanlar var. Dolayısıyla bizler 2 devletli çözüme gidilmesi gerektiğini halkımıza ve tüm muhataplarımıza anlatıyoruz. Türk tarafı bu gerçekten hareketle, görüşme olacaksa farklı alternatiflerin masaya getirilmesini sağlamalıdır. Bu şarttır.

“ORTADA BÜYÜK BİR TUZAK VAR… AKAR’A DA SÖYLEDİM”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a da söyledim, ortada büyük tuzak var. Amaçları bizi Türkiye’den kopartmak sonra emellerine ulaşmaktır. Türkiye’nin garantörlüğünü istemiyorlar. Neden? Art niyetli olmasalar neden bunda ısrar etsinler ki? AB’ye bağlı güvenlik Kıbrıs Türkü için geçerli olamaz. AB’nin ne olacağı belli değil ki. Yunanistan Başbakanı garantörlükler için modası geçmiş diyor. Hayır, modası geçmedi, Şimdi de en az eskisi kadar Türkiye’nin garantörlüğüne ihtiyacımız var. Bunu istemeyen bizimle anlaşma istemez demektir.”



“ZEMİN HAZIR DEĞİL”

Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Anastasiadis’in görüşmelerini de değerlendirdi ve şunları kaydetti:

“Sayın Akıncı görüşme talebinin Nikos Anstasiadisten geldiğini söyledi. Biz, görüşmeler için zeminin olmadığını, şartların oluşmadığını söylüyoruz. Lute bir yıl uğraştı bir ortak vizyon bulamadı. Biz, konfederal bir çözüm veya kadife ayrılığını artık gündeme gelmesini gerektiğini açıkça ifade ediyoruz. Artık oyalanmak istemiyoruz. Bu halk Rum tarafının canının çektiği gibi bir federal çözüm olmasını istemez. Kimse de bu halkı Rumlarla gün gele anlaşma olacak diye oyalama hakkına sahip değildir.”

Şu anda Kıbrıs’ta zaten 2 ayrı devletin olduğunun altını çizen Başbakan Tatar, “Bu saatten sonra başka oluşuma yama olmamız mümkün değildir” dedi.

Tatar, Kuzey Kıbrıs’taki sosyo-ekonomik ve siyasal yapının küçümsenecek bir yapı olmadığını da kaydederek, Türkiye’nin desteği ile ülkenin bu aşamaya geldiğini, bu saatten sonra kimsenin boyunduruğu altına girmeyeceklerini belirtti.



ERENKÖY DİRENİŞİ…

“KKTC ÖNEMLİ BİR NOKTADA”

KKTC’nin çok önemli bir konumda olduğunu belirten Tatar, Doğu Akdeniz’de yapılan sondaj çalışmalarını değerlendirdi ve sondaj çalışmalarının devam ettiğini, böylelikle KKTC’nin öneminin arttığını vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kıbrıs konusundaki kararlılığından dolayı teşekkür eden Başbakan Tatar, “bizim haklarımıza tecavüz edilmeye çalışılıyor, biz de Türkiye ile yaptığımız ruhsatlandırma anlaşması ile ilişkilerimizi kökleştirdik, bizim egemenlik haklarımız var ve bunun için çalışmalıyız. Yapılan tüm bu çalışmalarla KKTC’nin önemi bir kez daha ortaya çıktı” diye konuştu.

“MARAŞ ADIMI, DOĞRU BİR ADIM”

Kapalı Maraş açılımını değerlendiren Tatar, “Kapalı Maraş’ın iadesini değil, Türk yönetiminde açılmasını gündeme getirdik. Hem kamuoyundan hem de Türk hükümetinden de büyük destek gördük” dedi.

AİHM’de Kapalı Maraş’a ilişkin davalar açıldığını çünkü bölgenin kapalı olması nedeniyle eski sahiplerinin mallarına gidemediğini söyleyen Tatar, “Bu nedenle tazminat isteniyor. Orası mademki KKTC sınırları içerisinde, devlet inisiyatifiyle ve BM yetkililerine aktararak, eski sakinlerinin mallarına geri dönmesi veya dönmek istemiyorsa da satmasına yardımcı olunacak” ifadelerini kullandı.

Eski sakinlerin Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurmaları halinde, komisyonun değerlendirmesi sonucu oradaki malların eski sahiplerine iade edileceğini, Vakıflar İdaresi’nin de hakkını arayacağını belirten Tatar, “Bu açılımla isteyen geri dönecek, isteyense malını satacak. Biz de tazminat sorunundan kurtulacağız” şeklinde konuştu.

Kapalı Maraş’ın, Mağusa ile iç içe olduğunu, bölgenin açılmasıyla KKTC’nin yeni bir yaşam alanı kazanacağını belirten Tatar, “KKTC, bir turizm markası olan Maraş’la turizmde yeni bir potansiyel kazanacak” dedi.

“EKONOMİ GELİŞECEK”

Türkiye ile imzalanan iktisadi ve mali işbirliği protokolü ile ilgili bir soru üzerine de Başbakan Tatar şunları kaydetti:

“2019 yılının bitmesine 5 ay kaldı, kısa vadede program yapıp imzaladık. 2020- 2022 detayları konuşuluyor. Çalışmalar yapılıyor ve bütçe görüşmeleri öncesi protokol imzalanır. Aktarılan 750 milyon TL bizler için çok önemli. Önemli olan bir başka husus da piyasada olumlu bir hava yaratmak ve istikrarı sağlamaktır. Bu anlaşma bize bazı yolların, ve eksik alt yapıların tamamlanması için imkan da sağlayacaktır.”

“DEVLETİN KAYNAĞI YOK"

Bazı yatırımların kamu-özel ortaklığı ile yapılması ile ilgili de konuşan Başbakan Tatar şöyle dedi:

“Devletin harcaması çok, yatırımlar için yeterli kaynağı yok. Vatandaş ise hizmet bekliyor. Bunların yapılması için çalışıyoruz. Ancak süreci yerel ortaklarla yönetirsek çok iyi olur, daha iyi hizmet, yenilik ve ekonomiye katkı için hedeflerimiz doğrultusunda çalışıyoruz.”



